888 tỉ USD xuất nhập khẩu: Vì sao Việt Nam vẫn nhập siêu 19,42 tỉ USD?

Nhập khẩu tăng nhanh, cán cân thương mại đảo chiều

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 434,30 tỉ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu đạt 453,72 tỉ USD, tăng tới 36,7%.

Nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 19,42 tỉ USD, trái ngược với mức xuất siêu 16,87 tỉ USD cùng kỳ năm 2025. Như vậy, chỉ sau một năm, cán cân thương mại đã đảo chiều 36,29 tỉ USD.

Đáng chú ý, cơ cấu nhập khẩu chủ yếu tập trung vào nhóm hàng tư liệu sản xuất. Nhóm hàng này đạt 426,92 tỉ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu; trong đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 58,3% và nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,8%. Ở chiều xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đạt 392,79 tỉ USD, chiếm 90,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Mỹ kéo xuất siêu, Trung Quốc kéo nhập siêu

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 140 tỉ USD. Việt Nam xuất siêu sang thị trường này 122,62 tỉ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 187,34 tỉ USD. Việt Nam nhập siêu từ thị trường này 121,48 tỉ USD, tăng 43%.

Ngoài Trung Quốc, Việt Nam còn nhập siêu từ Hàn Quốc 43,75 tỉ USD và ASEAN 15,49 tỉ USD; trong khi xuất siêu sang EU 36,06 tỉ USD và Nhật Bản 2,65 tỉ USD.

Đáng chú ý, tháng 9 Việt Nam đã xuất siêu trở lại 1,27 tỉ USD. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để xóa mức nhập siêu 19,42 tỉ USD sau 9 tháng, trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tiến sát mốc 900 tỉ USD.

MẠNH LÊ