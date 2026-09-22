Son Ye Jin bị chê trong The Scandal

The Scandal đang là một trong những phim Hàn được bàn luận nhiều nhất trên Netflix sau khi phát hành trọn bộ 8 tập từ ngày 18 tháng 9. Sở hữu bộ ba Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, lại được phát triển từ câu chuyện nổi tiếng Les Liaisons dangereuses, tác phẩm từng được kỳ vọng trở thành một trong những series cổ trang đáng chú ý nhất năm 2026.

Hiệu ứng ban đầu của phim không hề nhỏ. The Scandal nhanh chóng vươn lên vị trí số một Netflix tại Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời lọt nhóm 10 phim truyền hình được xem nhiều tại hàng chục quốc gia. Tuy nhiên, thành tích phát hành không đồng nghĩa với phản ứng hoàn toàn tích cực. Tranh luận lớn nhất hiện nay lại tập trung vào chất lượng kịch bản và cách Son Ye Jin xây dựng Phu nhân Cho.

The Scandal quy tụ Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, nhanh chóng tạo nhiều cuộc thảo luận sau khi phát hành trên Netflix.

Trong phim, Son Ye Jin vào vai một phụ nữ quý tộc thông minh, nhiều tham vọng nhưng bị giới hạn bởi những chuẩn mực dành cho nữ giới thời Joseon. Bề ngoài, Phu nhân Cho duy trì hình ảnh chuẩn mực và điềm tĩnh. Bên trong, cô lại chủ động tạo ra một trò chơi tình ái nguy hiểm với Cho Won do Ji Chang Wook thủ vai, từ đó kéo góa phụ trẻ Hui Yeon của Nana vào vòng xoáy ham muốn, quyền lực và phản bội.

Đây là dạng nhân vật vốn cần sự khó đoán, quyến rũ và khả năng kiểm soát người khác. Son Ye Jin lựa chọn cách diễn tiết chế hơn, nhấn vào ánh mắt, khoảng lặng và sự giằng co nội tâm. Cách tiếp cận này giúp Phu nhân Cho có thêm chiều sâu tâm lý, nhưng đồng thời khiến một bộ phận người xem cảm thấy nhân vật chưa đủ nguy hiểm.

Son Ye Jin lựa chọn lối diễn tiết chế cho Phu nhân Cho, nhấn vào ánh mắt và những giằng co ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh.

Nhiều bình luận cho rằng Son Ye Jin vẫn mang nét hiền và thanh lịch quen thuộc, khiến sự ma mãnh của Phu nhân Cho chưa thực sự bùng lên. Đây là điều tương đối hiếm gặp với một nữ diễn viên vốn lâu nay được đánh giá cao về khả năng thể hiện cảm xúc và lựa chọn vai diễn.

Sự so sánh càng trở nên gay gắt khi The Scandal có một phiên bản tiền nhiệm rất nổi tiếng. Năm 2003, Lee Mi Sook từng đảm nhận hình tượng tương đương trong Untold Scandal. Bà xây dựng nhân vật bằng sự lạnh lùng, từng trải và kiểm soát gần như tuyệt đối. Một ánh nhìn hoặc nụ cười rất nhẹ cũng đủ tạo cảm giác người phụ nữ này luôn đi trước người khác một bước.

Đến năm 2012, Trương Bá Chi tiếp tục thể hiện một phiên bản tương tự trong Dangerous Liaisons. Nhân vật của cô mang màu sắc hoàn toàn khác khi được đặt giữa giới thượng lưu Thượng Hải. Trương Bá Chi thiên về vẻ kiêu kỳ, lúng liếng và có phần phô trương, tạo cảm giác nhân vật thực sự tận hưởng trò chơi tình ái mà mình đang điều khiển.

Phu nhân Cho của Son Ye Jin khó tránh khỏi những so sánh với các phiên bản từng được Lee Mi Sook và Trương Bá Chi thể hiện.

Đặt cạnh hai phiên bản này, Phu nhân Cho của Son Ye Jin mang sắc thái trầm hơn. Cô không cố tạo một phản diện dễ nhận diện, mà tập trung vào sự mâu thuẫn giữa một phụ nữ sống trong khuôn phép và phần ham muốn bị nén lại quá lâu. Chính lựa chọn đó khiến nhân vật phức tạp hơn nhưng cũng kém trực diện hơn về sức hút.

Một số ý kiến còn nhắc đến khác biệt về thời điểm và cách tạo hình. Son Ye Jin hiện 44 tuổi, trong khi Trương Bá Chi mới ngoài 30 khi thực hiện Dangerous Liaisons. Vì vậy, việc đặt ba nữ diễn viên cạnh nhau để so sánh thuần túy về vẻ ngoài là không hoàn toàn tương đồng về hoàn cảnh.

Bên cạnh Son Ye Jin, Nana cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Vai Hui Yeon là một góa phụ trẻ sống dưới những quy tắc tiết hạnh, nhưng một bộ phận khán giả cho rằng ngoại hình hiện đại và thần thái sắc lạnh của Nana chưa thực sự hòa vào không gian cổ trang. Trong khi đó, Ji Chang Wook được đánh giá có chemistry tốt với Son Ye Jin, nhưng nhân vật Cho Won vẫn chưa thuyết phục tất cả người xem ở hình tượng một tay chơi tình ái nổi danh Joseon.

Ba nhân vật trung tâm tạo nên vòng xoáy tình cảm, quyền lực và phản bội, nhưng cách xây dựng từng vai vẫn tạo ra nhiều luồng ý kiến.

Son Ye Jin và Ji Chang Wook có nhiều phân đoạn đối đầu trực tiếp, trở thành điểm nhấn trong mối quan hệ phức tạp giữa Phu nhân Cho và Cho Won.

Vấn đề lớn hơn của The Scandal nằm ở cấu trúc kể chuyện. Tác phẩm kéo dài một câu chuyện từng được xử lý trong khoảng hai giờ thành 8 tập. Phim vì thế có thêm không gian để đào sâu quá khứ và tâm lý nhân vật, nhưng nhịp kể đôi lúc trở nên chậm. Nhiều đoạn dành quá nhiều thời lượng cho đối thoại, thư từ và những khoảng im lặng, trong khi các bước ngoặt lớn lại tập trung dồn về cuối.

Một số đánh giá cho rằng Hui Yeon bị xây dựng chưa đủ thuyết phục khi quá trình cô thay đổi tình cảm với Cho Won diễn ra nhanh hơn mức cần thiết. Ở phần giữa, căng thẳng cũng có xu hướng giảm xuống khi câu chuyện rời khỏi hai nhân vật Phu nhân Cho và Cho Won.

Dù vậy, The Scandal vẫn có những thế mạnh rõ rệt. Phần mỹ thuật, hanbok, bối cảnh và màu sắc được đầu tư kỹ lưỡng. Son Ye Jin và Ji Chang Wook cũng có nhiều phân đoạn giàu sức nặng, đặc biệt khi hai nhân vật đối đầu trực tiếp và để lộ những cảm xúc từng bị che giấu.

Vì thế, việc Son Ye Jin bị phản ứng lần này không đồng nghĩa màn thể hiện của cô hoàn toàn thất bại. Tranh luận chủ yếu đến từ khoảng cách giữa cách cô diễn Phu nhân Cho và hình tượng sắc lạnh mà khán giả từng quen từ các phiên bản trước. Với một vai diễn từng được Lee Mi Sook và Trương Bá Chi tạo dấu ấn mạnh, bất kỳ diễn viên nào bước vào cũng phải đối diện với sự so sánh.

Bên cạnh những tranh luận về kịch bản và diễn xuất, The Scandal vẫn ghi điểm ở phần mỹ thuật, hanbok và không gian cổ trang được đầu tư.

Sau cùng, The Scandal vẫn đang có độ phủ lớn trên Netflix, nhưng phản ứng trái chiều cho thấy danh tiếng của dàn sao không đủ để bảo đảm sự đồng thuận. Và với Son Ye Jin, vai Phu nhân Cho có thể không phải màn tái xuất được khen ngợi tuyệt đối, nhưng lại là một trong những vai diễn gây tranh luận mạnh nhất của cô trong nhiều năm gần đây.