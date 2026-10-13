Sôi nổi khí thế thi đua

Các chi hội nông dân phường An Khê thu gom rác thải phế liệu bán lấy kinh phí hỗ trợ hội viên khó khăn. Ảnh: XUÂN ĐÔNG

Vừa qua, các chi hội nông dân phường An Khê đã tạo dấu ấn trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống qua hoạt động thu đổi rác thải tái chế gây quỹ an sinh. Trước đó, chương trình vận động hội viên và người dân thu gom, phân loại các loại rác thải tài nguyên, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Ngày 5/10, các chi hội tổ chức thu gom hơn 1,4 tấn rác thải tài nguyên. Số tiền thu được từ hoạt động thu đổi được sử dụng để gây quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống hội.

Bà Nguyễn Thị Hải Lý, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Khê cho biết, bên cạnh bám sát định hướng của Hội Nông dân thành phố, đơn vị còn chủ động tổ chức Giải cầu lông Hội Nông dân phường nhằm khuyến khích phong trào thể dục thể thao trong hội viên.

Dịp này, hội thành lập Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp phường” và tổ chức ký cam kết thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản.

Tiếp nối tinh thần hướng về cơ sở, công tác chăm lo giáo dục và an sinh xã hội được Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh.

Nhận thấy phòng tin học của Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ còn thiếu trang bị, Hội Nông dân xã Thăng Trường đã vận động Công ty CP Phần mềm viễn thông miền Nam tặng 10 máy tính đã qua sử dụng, trị giá hơn 50 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời giúp học sinh, đặc biệt là con em nông dân có điều kiện thực hành, nâng cao kỹ năng công nghệ trong thời đại số.

Hội Nông dân xã Thăng Trường vận động Công ty Cổ phần Phần mềm Viễn thông Miền Nam tặng 10 máy tính cho Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. Ảnh: LÊ BẢO

Ông Lê Vũ Bảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thăng Trường cho biết, ngoài hoạt động trên, hội vừa triển khai mô hình “Con nuôi của hội”, nhận đỡ đầu lâu dài cho 2 em -học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi cha, mẹ thường xuyên đau ốm. Song song đó, 14 chi hội trên địa bàn vận động trao 60 suất quà cho hội viên khó khăn tại các thôn.

Theo Hội Nông dân thành phố, các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam được triển khai đồng bộ, phù hợp điều kiện từng địa phương.

Dịp này, Hội Nông dân thành phố tổ chức về nguồn, dâng hương tại Bia di tích Hội Nông dân giải phóng miền Nam, khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại xã Trà Tân; tổ chức ôn lại truyền thống, thăm hỏi, tri ân nguyên cán bộ lãnh đạo hội qua các thời kỳ. Lãnh đạo Thành hội cũng trực tiếp tham gia sinh hoạt tại cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị từ cơ sở.

Đặc biệt, hội xây dựng chuyên mục truyền thông “Câu chuyện nông dân Đà Nẵng”, giới thiệu các tập thể, cá nhân, mô hình, sản phẩm tiêu biểu thông qua tin, bài, phóng sự, video, clip và đăng tải trên nền tảng mạng xã hội.

Đây là kênh góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, cổ vũ tinh thần thi đua trong cán bộ, hội viên, nông dân.