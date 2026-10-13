Lý do giá vàng thế giới giảm

Trong phiên giao dịch sáng 13/10 (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay giảm 1.03%, xuống còn 4.151,64 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 2/10.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng 13/10 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange - cho biết giá vàng chịu áp lực bán khi đồng USD tiến gần mức cao nhất trong vòng một năm rưỡi. Bên cạnh đó, căng thẳng leo thang tại Trung Đông tiếp tục khiến giới đầu tư thận trọng trước những biến động trên thị trường tài chính và hàng hóa.

Dữ liệu lạm phát Mỹ trở thành tâm điểm

Trong tuần này, giới đầu tư tập trung theo dõi các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng những số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến được công bố vào ngày 14/10, tiếp đó là dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ vào ngày 15/10. Những số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin về diễn biến lạm phát và định hướng lãi suất của Fed trong thời gian tới.

Theo ông Wyckoff, các báo cáo sắp công bố khó cho thấy dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt rõ rệt. Nếu nhận định này trở thành hiện thực, áp lực có thể tiếp tục gia tăng đối với thị trường kim loại quý.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường phần lớn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 10. Tuy nhiên, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá ở mức 87,7%.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất định kỳ. Khi các tài sản sinh lời trở nên hấp dẫn hơn, nhà đầu tư có thể giảm tỷ trọng nắm giữ vàng để chuyển sang những kênh đầu tư khác.

Giá dầu và các kim loại quý đồng loạt suy yếu

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm 61 cent, tương đương 0,57%, xuống còn 106,04 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng mất 47 cent, tương đương 0,5%, còn 93,27 USD/thùng.

Giá dầu cũng giảm sau khi chạm mốc cao nhất trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu Brent chốt ở mức 106,65 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 15/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Chính quyền Mỹ đồng thời tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu Nga, vốn được áp dụng nhằm hạn chế nguồn thu của Moscow trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Các kim loại quý khác cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực. Giá bạc giao ngay giảm 1%, xuống còn 60,22 USD/ounce; giá bạch kim giảm 0,2%, còn 1.684,20 USD/ounce và palladium giảm 0,5%, xuống còn 1.141,90 USD/ounce.