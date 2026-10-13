Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy

Đồng chí Bùi Thế Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố dự, chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ phụ trách công tác văn phòng cấp ủy tại các chi bộ, đảng ủy trực thuộc và các chi bộ thuộc đảng bộ trực thuộc cơ sở; các đồng chí Đảng ủy viên, phó trưởng các ban, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy.

Đại biểu dự lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung vào 3 chuyên đề trọng tâm gồm: Công tác chuyển đổi số; Công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp và tham mưu phục vụ cấp ủy trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn, trao đổi về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tổ chức đảng, thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử gồm: Thu nộp Đảng phí; Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời; Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức; Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên của mình thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú.

Đây là nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ văn phòng cấp ủy, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phục vụ.

Các học viên thực hành trên phần mềm thu nộp đảng phí.

Việc triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đòi hỏi cán bộ nắm chắc quy trình nghiệp vụ, thực hiện đúng các bước tiếp nhận, xử lý, luân chuyển và theo dõi hồ sơ; bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng thẩm quyền. Cùng với việc sử dụng thành thạo các nền tảng số, các đơn vị cần chú trọng tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện, bảo đảm công việc được giải quyết thông suốt, hạn chế khâu trung gian, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức làm việc trong các cơ quan Đảng.

Về chuyên đề công tác bảo vệ bí mật nhà nước, báo cáo viên đã tập trung làm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quản lý, sử dụng và bảo vệ thông tin, tài liệu. Trong hoạt động văn phòng cấp ủy, việc soạn thảo, tiếp nhận, lưu trữ, cung cấp và trao đổi văn bản phải tuân thủ quy định, bảo đảm an toàn thông tin, nhất là khi việc ứng dụng công nghệ số ngày càng phổ biến. Chú trọong nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục với chuyên đề nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp và tham mưu phục vụ cấp ủy trong tình hình mới. Đây là nội dung quan trọng nhằm giúp đội ngũ cán bộ văn phòng nâng cao khả năng nắm bắt tình hình, tổng hợp thông tin, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Hội nghị tập huấn góp phần củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy trong toàn Đảng bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số; từng bước nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ cấp ủy, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng.