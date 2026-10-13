Những cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trò chuyện cùng các doanh nhân cựu chiến binh.

Cựu chiến binh Phạm Văn Dịu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam (xã Chợ Đồn) là một trong những ví dụ điển hình. Doanh thu của Công ty đạt trên 26 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 3 tỷ đồng (năm 2025), tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho trên 30 lao động địa phương.

Là một trong hơn 300 hội viên Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, ông Phạm Văn Dịu, chia sẻ: Chúng tôi luôn cố gắng duy trì sản xuất, đa dạng các sản phẩm từ khai thác đá, duy trì hoạt động của doanh nghiệp ổn định và ngày càng phát triển. Làm kinh tế cũng như trong quân ngũ, phải có kỷ luật, đoàn kết và luôn cố gắng vượt qua khó khăn.

Với những người từng khoác trên mình màu áo lính, thương trường là một mặt trận mới, đòi hỏi sự năng động, nhạy bén và khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường. Những phẩm chất được tôi luyện trong quân ngũ trở thành nền tảng để họ kiên trì theo đuổi mục tiêu, vượt qua thử thách, từng bước xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các hội viên chủ động vượt khó, đổi mới phương thức quản trị, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong 10 năm qua, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đạt khoảng 90.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 8.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 9 đến 15 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nhân Cựu chiến binh Phạm Văn Dịu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam (xã Chợ Đồn) luôn đồng hành cùng người lao động trong đơn vị.

Các hội viên không chỉ chia sẻ kinh nghiệm quản trị, sản xuất, kinh doanh mà còn quan tâm, hỗ trợ những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đường, ở xóm Úc Kỳ, xã Phú Bình, cho biết: Tinh thần tương trợ, sẻ chia trong Hiệp hội rất có ý nghĩa, đặc biệt đối với những cựu chiến binh còn khó khăn. Mỗi người mỗi điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều sẵn sàng giúp đỡ, động viên nhau cùng vươn lên.

Theo ông Hoàng Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh có tinh thần tự lực, tự cường, không ngại khó, ngại khổ, đồng thời luôn ý thức trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng, với đồng chí, đồng đội. Đây cũng là cách thiết thực để những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.

Trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, với các doanh nhân cựu chiến binh, phát triển doanh nghiệp không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn gắn với việc giữ gìn uy tín, coi trọng chữ tín trong kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Ông Nguyễn Đức Cổn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, khẳng định: Mỗi hội viên Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động trong sản xuất, kinh doanh và có trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, mỗi doanh nghiệp không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Những người lính năm xưa bằng ý chí và trách nhiệm của mình không chỉ xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn mà còn góp phần phát triển quê hương Thái Nguyên ngày càng phồn thịnh.