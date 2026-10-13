Gặp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam với chủ đề 'Doanh nghiệp đồng hành - Phú Thọ phát triển'

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Phú Thọ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông Trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và chân thành cảm ơn những đóng góp, sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đối với Phú Thọ trong thời gian qua, Trước khi hợp nhất, 3 địa phương Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đều có những thành quả, kinh nghiệm đáng trân trọng trong phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh Phú Thọ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy thế mạnh của từng địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, liên kết sản xuất và phát triển lâu dài

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và thị trường năm 2026 có nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất, giữ vững thị trường, mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, tích cực tạo việc làm, chăm lo người lao động, tham gia bảo đảm an sinh xã hội; đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP tăng 10,01%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố, thứ 2 vùng Trung du và miền núi phía Bắc; xuất khẩu đạt trên 39 tỷ USD, tăng gần 49% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 48 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán năm. Cộng đồng doanh nghiệp đóng góp thêm vốn đầu tư cho phát triển. Toàn tỉnh có trên 42 nghìn doanh nghiệp đăng ký; trong 9 tháng năm 2026, có gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới, gần 860 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Thu hút vốn FDI đạt gần 2,5 tỷ USD, bằng 151,3% kế hoạch năm, gấp 2,1 lần cùng kỳ; vốn DDI đạt gần 84 nghìn tỷđồng, bằng 96,5% kế hoạch năm

Kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm tạo nền tảng quan trọng, song để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026, tỉnh còn phải nỗ lực rất lớn trong những tháng cuối năm. Năm 2026 cũng mở đầu chặng đường phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 11 - 12%/năm giai đoạn 2026 - 2030, đưa Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.

Mục tiêu tăng trưởng cao và tầm nhìn dài hạn đòi hỏi Phú Thọ phải huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chuyển vốn đầu tư thành năng lực sản xuất, phát huy hiệu quả hạ tầng, giảm chi phí và nâng cao năng suất. Tuy nhiên, nhiều điểm nghẽn vẫn cản trở đầu tư, sản xuất và phát triển doanh nghiệp. Khó khăn về thị trường, đơn hàng, chi phí, vốn và nhân lực còn lớn; một số dự án chậm triển khai do vướng mắc về đất đai, thủ tục và hạ tầng. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về công nghệ, liên kết với doanh nghiệp FDI và tham gia chuỗi cung ứng.

Với tinh thần đồng hành và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển lâu dài, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành theo năm trọng tâm là: Kỷ cương - Kiến tạo - Khơi thông - Kết nối - Đột phá. 5 trọng tâm được triển khai đồng bộ, nhất quán trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của UBND tỉnh. Kỷ cương để bảo đảm trách nhiệm; Kiến tạo để củng cố niềm tin; Khơi thông để giải phóng nguồn lực; Kết nối để phát huy sức mạnh tổng hợp; Đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực phát triển mới. Tinh thần xuyên suốt là hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện đến cùng; lấy sự lớn mạnh của doanh nghiệp, sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống ngày càng tốt hơn của Nhân dân làm thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại chương trình gặp mặt

Trong chặng đường phát triển mới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên; tích cực đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp và chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút, phát triển, giữ chân lao động có năng lực; đề cao đạo đức kinh doanh, thượng tôn pháp luật, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Đặc biệt, đội ngũ doanh nhân, nhà đầu tư tiếp tục phát huy trí tuệ, nguồn lực và sức sáng tạo, đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu chiến lược; chủ động hiến kế khai thác dư địa tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh. Tích cực tham gia giải quyết các bài toán lớn về khoa học, công nghệ của tỉnh; tham gia làm giàu dữ liệu, phát triển giải pháp phân tích, dự báo phục vụ giám sát, điều hành tăng trưởng; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật kinh doanh và dữ liệu cá nhân.

Đối với Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh và các hội, hiệp hội doanh nghiệp, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; thực sự là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Chủ động nắm bắt, phản ánh những khó khăn từ thực tiễn, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc chung; nâng cao chất lượng hỗ trợ hội viên về pháp lý, quản trị, công nghệ, nhân lực và thị trường, thúc đẩy liên kết, hợp tác để các doanh nghiệp cùng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 7 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tin tưởng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Đất Tổ sẽ tạo nên những đột phá trong sản xuất, kinh doanh; cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Phú Thọ giàu mạnh, văn minh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.