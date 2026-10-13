Vietbank bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao

Theothông tin công bố ngày 12/10/2026, Hội đồng quản trị Vietbank đã ban hành quyếtđịnh tuyển dụng và bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức Phó tổng giám đốc kể từngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/10/2027.

Ông LêThanh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từngđảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngânhàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

TạiSeABank, ông Hải từng giữ chức Phó tổng giám đốc, Giám đốc Ban Chuyển đổi, Giámđốc Khối Khách hàng cá nhân, Phó giám đốc Khối Bán lẻ, Giám đốc Trung tâm Thẻvà Giám đốc Ban Truyền thông. Trước đó, ông là Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻtại NCB và Trưởng phòng Quản lý Đại lý tại VIB.

Về họcvấn, ông Hải có bằng Thạc sĩ Quản lý Kinh tế tại Trường Đại học Khoa học Ứngdụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW), cùng bằng Cử nhân Tài chính – Ngânhàng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Lê Thanh Hải, tân Phó Tổng giám đốc Vietbank

Trước đó,ngày 29/9, Vietbank bổ nhiệm ông Chester Gorski làm Quyền Tổng giám đốc. ÔngGorski có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệvà vận hành tại Mỹ và Việt Nam.

Trong quátrình công tác, ông từng giữ vị trí Giám đốc Công nghệ và Vận hành tạiTechcombank, đồng thời có kinh nghiệm làm việc tại Wells Fargo, AonCorporation, Sallie Mae và tư vấn quản trị tại McKinsey & Company. ÔngGorski có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Chicago, Mỹ.

Về hoạtđộng kinh doanh, Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt1.747 tỷ đồng, tăng 26%.

Tại ngày30/6/2026, tổng tài sản của ngân hàng vượt 205.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt120.294 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, trong khi tiền gửi khách hàng đạt132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.

Năm 2026,Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.100 tỷ đồng, tăng khoảng 37% sovới năm 2025. Như vậy, sau nửa đầu năm, ngân hàng đã thực hiện khoảng 44% kếhoạch lợi nhuận cả năm.

Bên cạnhhoạt động kinh doanh, Vietbank dự kiến chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổđông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 2.961 tỷđồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ gần 11.846 tỷđồng lên hơn 14.807 tỷ đồng. Theo phương án được công bố, nguồn vốn thu được dựkiến phục vụ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ vàdoanh nghiệp lớn.