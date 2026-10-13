Khánh Hòa phấn đấu nâng thu nhập người lao động HTX lên 120 triệu đồng/năm vào năm 2030

Đoàn kiểm tra thực tế một số mô hình sản xuất nông nghiệp ở xã Sơn Hiệp. (Ảnh minh hoạ)

Phát triển quy mô, nâng cao chất lượng hợp tác xã

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026–2030. Kế hoạch tập trung phát triển các tổ chức kinh tế tập thể theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có 1.500 tổ hợp tác với khoảng 15.000 thành viên; 500 hợp tác xã (HTX) với 50.000 thành viên và 2 liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả.

Cùng với phát triển số lượng, Khánh Hòa chú trọng nâng cao chất lượng quản trị và nguồn nhân lực. Tỉnh đặt mục tiêu trên 60% HTX được xếp loại khá, tốt; ít nhất 25% cán bộ quản lý HTX có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên. Khoảng 80% giám đốc HTX được đào tạo sơ cấp nghề giám đốc, tỷ lệ nữ giám đốc HTX đạt tối thiểu 30%.

Các mục tiêu này hướng đến xây dựng khu vực kinh tế tập thể có năng lực quản lý tốt, tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường và phát huy vai trò trong phát triển kinh tế địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Khánh Hòa phấn đấu doanh thu bình quân của HTX đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên; thu nhập bình quân người lao động đạt 100–120 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Đáng chú ý, khoảng 90% HTX nông nghiệp đặt mục tiêu có sản phẩm OCOP ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử và truy xuất nguồn gốc. Đây là định hướng nhằm tăng tính minh bạch trong quá trình sản xuất, hỗ trợ kiểm soát chất lượng và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nông sản.

Tỉnh dự kiến hỗ trợ 40–50 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu 50% HTX nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Đồng thời, lựa chọn tối thiểu 6 mô hình hoạt động hiệu quả để nhân rộng và bố trí ít nhất 1 dự án đầu tư công trung hạn hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể.

Việc thúc đẩy liên kết giữa HTX, doanh nghiệp và các đơn vị tiêu thụ được kỳ vọng góp phần ổn định đầu ra, nâng cao giá trị nông sản, giảm những khâu trung gian không cần thiết và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế tập thể

Để hoàn thành các mục tiêu, Khánh Hòa đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể; bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia và những nguồn hợp pháp khác; củng cố, cơ cấu lại hoạt động HTX theo quy định pháp luật.

Tỉnh cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao trình độ quản lý, điều hành; hỗ trợ ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số; phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa định hướng tăng cường hợp tác với Liên minh HTX quốc tế (ICA) và các tổ chức quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, thu hút nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực và xây dựng mô hình điểm. Hoạt động kết nối thị trường, xúc tiến thương mại quốc tế đối với sản phẩm HTX cũng được chú trọng.

Kế hoạch đồng thời yêu cầu xử lý dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh đối với HTX, liên hiệp HTX.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc triển khai; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và kịp thời kiến nghị các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quả.

Với định hướng phát triển gắn với công nghệ, thị trường và liên kết chuỗi giá trị, Khánh Hòa kỳ vọng nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, tạo thêm động lực cho phát triển nông nghiệp và cải thiện đời sống người lao động.