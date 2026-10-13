Vinh danh 96 nông dân xuất sắc trong hành trình 40 năm Đổi mới

Chương trình diễn ra trong dịp cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thi đua chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2026), đồng thời ghi dấu chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước.

Dự Lễ tôn vinh có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Những nông dân đi đầu trong đổi mới

Phát biểu khai mạc, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - cho biết Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” năm nay có ý nghĩa đặc biệt, góp phần khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của giai cấp nông dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - phát biểu tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới-năm 2026. ﻿Ảnh: Diệu Linh

Nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới, ông Lương Quốc Đoàn khẳng định Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu của nền nông nghiệp. Từ một quốc gia thiếu lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Đóng góp trực tiếp vào những thành tựu đó là giai cấp nông dân, lực lượng nòng cốt trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, trong những năm qua, các cấp Hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của hàng triệu hội viên, nông dân.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện.

Căn cứ tiêu chuẩn và đề cử của Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 96 gương mặt tiêu biểu để trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”.

“96 nông dân được tôn vinh hôm nay là những nông dân luôn đi đầu trong đổi mới”, ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Những người được trao danh hiệu đều thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, thành quả được ghi nhận không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình, địa phương mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam kỳ vọng 96 nông dân được vinh danh sẽ tiếp tục trở thành những ngọn cờ đầu, hạt nhân lan tỏa tinh thần vượt khó, sáng tạo và truyền cảm hứng làm giàu chính đáng cho nông dân cả nước.

Chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, nông dân là lực lượng đông đảo, có những đóng góp to lớn trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Hồ Quốc Dũng- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - phát biểu chỉ đạo tại Lễ tôn vinh. Ảnh: BTC

Đặc biệt, trong 40 năm Đổi mới, nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đóng góp quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ một quốc gia còn thiếu lương thực, thực phẩm, Việt Nam đã trở thành một trong những nước hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, với kim ngạch hằng năm đạt trên 70 tỷ USD.

Trong quá trình đó, nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện. Các mô hình nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng khoa học, công nghệ được nhân rộng, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng cho biết 96 nông dân được vinh danh chưa thể đại diện đầy đủ cho gần 18 triệu lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và hơn 60 triệu người sinh sống tại khu vực nông thôn, nhưng “đây là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng vươn lên”.

Nhiều người từng phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường, có lúc thất bại nhưng vẫn kiên trì đứng lên, tổ chức lại sản xuất và từng bước gây dựng thành công.

Ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao biểu trưng và chứng nhận cho Nông dân tiêu biểu sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ. Ảnh: Diệu Linh

Theo Phó Thủ tướng, nông dân Việt Nam đang có những thay đổi tích cực, trong đó vai trò của sức trẻ và dấu ấn khoa học, công nghệ ngày càng rõ nét. Từ bàn tay, khối óc và nghị lực của người nông dân, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả đã hình thành, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm, hỗ trợ cộng đồng và đóng góp cho quê hương.

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn ngày nay không còn là những không gian, chủ thể biệt lập mà đang có sức hút mạnh mẽ, trở thành điểm đến của nhiều mô hình phát triển bền vững. Những gương mặt được vinh danh là minh chứng cho định hướng xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Trước yêu cầu phát triển mới, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Hội Nông dân Việt Nam và hội viên, nông dân cả nước tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần triển khai kịp thời Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao biểu trưng, bằng khen tôn vinh những "Nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế". Ảnh: BTC

Việc cơ cấu lại sản xuất phải chuyển từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và thị trường. Đồng thời, cần phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhiệm vụ tiếp theo là hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất. Các cơ quan chức năng cần xây dựng cơ chế đột phá, huy động nguồn lực, ưu tiên ngân sách đầu tư và tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, thiết chế hỗ trợ sản xuất.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; liên kết chưa chặt chẽ; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn chậm, thiếu đồng đều; năng suất lao động nông nghiệp chưa cao và tình trạng “được mùa mất giá” vẫn tồn tại.

Cùng với phát triển sản xuất, các địa phương cần quan tâm cải thiện cảnh quan, xử lý ô nhiễm môi trường và nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn.

Đối với Hội Nông dân Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm; tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể, gắn với lợi ích thiết thực.

Màn nghệ thuật "Em đi giữa biển vàng" là sự xuất hiện của 19 nông dân trong nhóm "Nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế". Ảnh: BTC

Tổ chức Hội cần kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và đời sống; vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, để người dân cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, cần cù và sáng tạo, nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị thế, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.