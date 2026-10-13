Robot pha chế và vũ công K-pop: Xu hướng đưa AI vào đời sống thường nhật

Công viên Robot Galaxy, một công viên chủ đề robot khai trương tại Seoul vào tháng 8/2026, có các buổi biểu diễn trực tiếp của các robot hình người. Ảnh: Galaxy Corp.

Tại Seoul, du khách có thể thưởng thức cà phê do robot pha chế, điều khiển chó robot hoặc xem những cỗ máy hình người nhảy theo nhạc K-pop. Những trải nghiệm này phản ánh xu hướng đưa trí tuệ nhân tạo vào đời sống thường nhật tại Hàn Quốc.

Robot hình người biểu diễn cùng con người

Theo Nikkei Asia, cuối tháng 8, công ty Galaxy Corp. khai trương công viên robot Galaxy tại quận Gangdong, Seoul. Tổ hợp rộng 16.000 m2 này là không gian văn hóa chủ đề robot đầu tiên trên thế giới, kết hợp khu biểu diễn, quán cà phê và triển lãm.

Điểm nhấn là chương trình kéo dài một giờ, trong đó các robot hình người cao khoảng 130 cm nhảy theo nhạc, thực hiện những động tác võ thuật và phối hợp biểu diễn cùng con người. Khi ca khúc "APT." của Rosé (thành viên Blackpink) và ca sĩ Bruno Mars vang lên, khán giả hào hứng nhảy theo các robot.

Khu phức hợp còn có 17 loại robot đảm nhiệm nhiều hoạt động, từ vẽ chân dung, làm kem đến chơi piano. Khách tham quan có thể điều khiển chó robot trên bãi cỏ hoặc xem robot hình người đấu quyền anh, chơi bóng đá ở cự ly gần.

"Robot có thể vượt ra ngoài các ứng dụng công nghiệp để trở thành một hình thức giải trí mới", ông Choi Yong-ho, Giám đốc điều hành Galaxy, cho biết.

Việc biến robot thành một phần của trải nghiệm giải trí giúp công nghệ tiếp cận công chúng, đồng thời mở ra thị trường mới cho các doanh nghiệp phát triển AI.

Cà phê pha trong 30 giây

Trong lĩnh vực dịch vụ, Lounge X 24h đang thử nghiệm mô hình quán cà phê vận hành chủ yếu bằng robot. Chuỗi thuộc XYZ, một công ty khởi nghiệp Hàn Quốc chuyên phát triển và sản xuất công nghệ AI vật lý.

Các cửa hàng mở cửa suốt ngày đêm, không cần nhân viên phục vụ tại quầy hay thu ngân. Khách gọi đồ qua màn hình cảm ứng, trong khi cánh tay robot đảm nhiệm pha chế và phục vụ. Mỗi cốc cà phê mất khoảng 30 giây để hoàn thành.

Ứng dụng di động của chuỗi cho phép khách đặt hàng trong phạm vi 3 km, theo dõi tình trạng đông khách và tiến độ chuẩn bị đồ uống. Lounge X hiện có 12 địa điểm trên toàn Hàn Quốc. Nhân viên vẫn đảm nhiệm việc vệ sinh và bổ sung bánh, nhưng nhiều cửa hàng có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần người túc trực.

XYZ dự báo doanh thu từ chuỗi cà phê vượt 3 tỷ won trong năm 2026, tăng 25% so với năm trước.

Ông Kim Dong-jin, Giám đốc điều hành Lounge X, muốn đưa thương hiệu trở thành trở thành thương hiệu cà phê robot nổi bật nhờ chất lượng đồ uống thay vì chỉ tập trung vào tốc độ tự động hóa.

Các robot được lập trình theo kỹ thuật pha cà phê thủ công của những chuyên gia pha chế Hàn Quốc từng đoạt giải thưởng, với công thức chuẩn hóa nhằm duy trì hương vị đồng nhất giữa các cửa hàng.

Một cốc Americano tại đây có giá 1.800 won vào buổi sáng, chưa bằng một nửa mức khoảng 4.700 won tại Starbucks ở Hàn Quốc. Chi phí nhân công thấp hơn giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư vào hạt cà phê chất lượng cao.

Mở rộng ứng dụng AI vật lý

Các công ty Hàn Quốc đang tìm kiếm nguồn thu từ những dịch vụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, thay vì giới hạn AI vật lý trong nhà máy và dây chuyền sản xuất.

Với XYZ, chuỗi Lounge X vừa là hoạt động kinh doanh, vừa là nơi thử nghiệm robot và thu thập dữ liệu vận hành thực tế. Công ty dự kiến triển khai AI tác nhân trong năm 2026 để phân tích dữ liệu khách hàng, hỗ trợ định giá và đề xuất khuyến mại.

Nếu doanh số giảm, hệ thống có thể thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh gần đó, đề xuất chương trình ưu đãi để chủ cửa hàng phê duyệt và triển khai.

XYZ cũng phát triển robot phục vụ doanh nghiệp, với các ứng dụng giao hàng, vệ sinh và lễ tân. Ông Hwang Sung-jae, Giám đốc điều hành công ty, cho biết mục tiêu là chế tạo những robot có thể cùng con người sinh sống và làm việc.

Sự phát triển của các mô hình này cho thấy AI đang dần chuyển từ phòng thí nghiệm sang môi trường thực tế. Tuy nhiên, khả năng mở rộng thị trường sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thể kết hợp hiệu quả giữa tự động hóa, chi phí vận hành và chất lượng dịch vụ, thay vì chỉ tạo ra những cỗ máy có khả năng thực hiện nhiệm vụ.