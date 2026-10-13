Doanh nhân Vũ Phi Hổ: Doanh nghiệp phải tự đổi mới để bước vào chuỗi cung ứng

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên địa phương tỉnh Thái Nguyên ngày 12/10/2026, ông Vũ Phi Hổ, Phó Chủ tịchThường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoángsản Bắc Kạn (HNX: BKC), điểm nghẽn của doanhnghiệp, nhiều người thường nhắc đến đất đai, vốn và thủ tục pháp lý. Đây đều lànhững vấn đề thực tế, nhưng chưa phản ánh đầy đủ nguyên nhân khiến không ít doanhnghiệp gặp khó khăn trong phát triển. Điểm nghẽn sâu hơn nằm ở nội lực, đặcbiệt là khả năng chuyển đổi số, chuẩn hóa sản phẩm và thích nghi với những thayđổi trong hành vi tiêu dùng.

“Điểm nghẽn lớn nhất chính là nội lực củadoanh nghiệp”, ông Hổnhấn mạnh.

Chuyển đổi số và chuẩn hóa là điều kiện để tồntại

Theo ông Hổ, sự thay đổi trong phương thức giaodịch đang làm biến đổi cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Từ kinh nghiệmquan sát tại Trung Quốc và Australia, ông cho rằng mua sắm trực tuyến ngày càngphổ biến, trong khi mô hình cửa hàng vật lý không còn giữ vai trò độc tôn nhưtrước.

Ông Vũ Phi Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Bắc Kạn (HNX: BKC) (Ảnh: Phan Chính)

“Phương thức giao dịch của loài người trên toàncầu đã thay đổi, mà chúng ta làm dịch vụ, chúng ta bán hàng, chúng ta lại khôngthích nghi với sự thay đổi của thế giới thì chúng ta thụt hậu, kinh doanh thấtbại”, ông Hổ nhận định.

Theo ông Hổ, doanh nghiệp còn phải đặc biệt chú trọng chất lượngvà tiêu chuẩn sản phẩm. Khi thị trường ngày càng yêu cầu cao về an toàn, môitrường và tính bền vững, cách làm dựa trên thói quen hoặc kinh nghiệm cũ sẽ khóđáp ứng yêu cầu mới.

Các tiêu chuẩn như ISO, HACCP và những quy chuẩnliên quan cần được xem là điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, thay vìchỉ là thủ tục phải hoàn thành khi muốn tiếp cận một thị trường cụ thể.

Ông Hổ cho rằng doanh nghiệp muốn tham gia chuỗicung ứng quốc tế phải chủ động chuẩn hóa quy trình sản xuất, nguyên liệu đầuvào và chất lượng đầu ra, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật. Đây cũng là cơsở để xây dựng niềm tin với khách hàng và các đối tác lớn.

Ông Vũ Phi Hổ đề xuất tỉnh Thái Nguyên tạo thêm điều kiện tiếp cận đất đai và nguồnvốn cho doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo ông, các khu côngnghiệp, cụm công nghiệp cần có những diện tích phù hợp với nhu cầu thực tế,thay vì chủ yếu là những lô đất lớn vượt quá khả năng của doanh nghiệp mớithành lập.

Về vốn, ông đề nghị nghiên cứu dành một tỷ trọngnhất định trong các nguồn vốn phù hợp để hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này tiếp cậnnguồn tài chính với điều kiện hợp lý hơn.

Ông Hổ đánh giá cao những nỗlực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, đồng thời cho rằng chính sách hỗ trợsẽ phát huy hiệu quả hơn khi đi cùng chương trình nâng cao năng lực nội tại củadoanh nghiệp.

Chọn ngành chè, bao bì để tạo chỗ đứng trongchuỗi cung ứng

Từ bài toán nội lực, ông Hổ đặt vấn đề về khảnăng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp địa phương. Theo ông, Thái Nguyêncó lợi thế thu hút các dự án công nghiệp điện tử quy mô lớn, nhưng doanh nghiệptrong tỉnh vẫn gặp khó khi muốn trở thành nhà cung cấp cho các tập đoàn FDI.

Ông Vũ Phi Hổ đề xuất Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp với chính quyềnvà các doanh nghiệp xây dựng danh sách những đơn vị có tiềm năng tham gia chuỗicung ứng, xác định rõ sản phẩm, năng lực hiện tại và những tiêu chuẩn cònthiếu. Thay vì đặt mục tiêu quá lớn ngay từ đầu, các bên có thể bắt đầu từnhững đơn hàng hoặc tỷ lệ cung ứng nhỏ, sau đó từng bước mở rộng khi năng lựcđã được kiểm chứng.

Theo ông, cách làm này cần sự đồng hành của cả babên: chính quyền tạo cơ chế và hỗ trợ kết nối; hiệp hội làm đầu mối tập hợp, chiasẻ kinh nghiệm; doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, hoàn thiện sản phẩm vànâng cao năng lực quản trị.

Trong các lĩnh vực có thể ưu tiên, ông lựa chọnngành chè và bao bì. Với chè Thái Nguyên, vấn đề không đơn thuần là tiêu thụsản lượng, mà là nâng giá trị trên mỗi đơn vị sản phẩm. Ông cho biết địa phươngcó khoảng 55.000 tấn chè khô mỗi năm, nhưng dư địa nâng cao giá trị vẫn cònlớn.

Theo ông Vũ Phi Hổ, muốn tăng sức cạnh tranh, ngành chè cầnchuẩn hóa từ đất trồng, phân bón, nguồn nước, quy trình chăm sóc đến thời điểmthu hoạch và chế biến. Việc kiểm soát chất lượng cần được thực hiện xuyên suốt,thay vì để mỗi hộ sản xuất theo một cách riêng.

Ông Hỗ dẫn ví dụ về matcha và các sản phẩm đồ uống sáng tạo, cho rằngcây chè có thể mở ra nhiều hướng phát triển ngoài sản phẩm truyền thống.

Ngành bao bì cũng là lĩnh vực đáng chú ý bởi hầuhết sản phẩm công nghiệp đều cần đóng gói. Nếu doanh nghiệp địa phương đáp ứngđược yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ, đây có thể là một cửa ngõ để thamgia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn sản xuất.

Từ hai ví dụ này, ông Hổ cho rằng phát triển côngnghiệp hỗ trợ không thể chỉ dựa vào lợi thế địa lý hay sự hiện diện của các nhàđầu tư lớn. Nền tảng quyết định vẫn là chất lượng, tiêu chuẩn và năng lực đápứng yêu cầu thị trường.

Thông điệp ông gửi tới cộng đồng doanh nghiệpThái Nguyên là cần đồng thời giải quyết ba vấn đề: tự đổi mới để củng cố nộilực, tạo điều kiện để doanh nghiệp trẻ tiếp cận đất đai và vốn, và xây dựng cơchế liên kết thực chất nhằm đưa doanh nghiệp địa phương vào chuỗi cung ứng.