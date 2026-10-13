Giá vàng SJC hôm nay 13/10: Đồng loạt giảm 800.000 đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 13/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng SJC 1L, 10L, 1KG ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua. So với đầu giờ sáng qua (12/10), giá vàng miếng SJC đã giảm tới 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tương tự, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua, xuống mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn giảm mạnh

Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC đồng loạt giảm sáng nay 13/10. (Ảnh minh họa)

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ cũng được điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch tại mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa mua - bán tiếp tục ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Trơn PNJ 999.9 niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 tại mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay trên Kitco News hiện giao dịch quanh 4.168 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Trước đó, kim loại quý giảm 0,55% trong phiên giao dịch ngày 12/10, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng cao.

Theo ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange - giá vàng đang chịu áp lực bán trong bối cảnh đồng USD tiến gần mức cao nhất trong 18 tháng.

Bên cạnh đó, căng thẳng leo thang tại Trung Đông cũng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Theo Reuters, trong phiên 12/10, giá dầu tiến sát mức cao nhất trong hai tuần. Các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út làm dấy lên lo ngại về nguồn cung, lấn át triển vọng sản lượng dầu tiếp tục tăng.

Trong báo cáo triển vọng hàng quý mới nhất, các nhà phân tích thị trường tại Invesco (một trong những tập đoàn quản lý tài sản và đầu tư lớn trên thế giới) cho biết, mặc dù lợi suất trái phiếu cao hơn có thể tiếp tục gây áp lực lên giá vàng trong quý IV/2026 nhưng nhu cầu mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương và sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư đối với các sản phẩm giao dịch chứng khoán (ETP) được bảo đảm bằng vàng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Theo dữ liệu được Invesco dẫn lại, các ngân hàng trung ương cũng mua lượng vàng trong quý II/2026 nhiều hơn bất kỳ quý II nào trước đó. Hoạt động đa dạng hóa dự trữ, bất ổn địa chính trị và nhu cầu bảo đảm an toàn tài sản được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, Invesco cũng cảnh báo giá vàng có thể biến động mạnh trong quý IV. Trong giai đoạn thị trường tài chính biến động mạnh, nhà đầu tư có thể phải bán vàng để bổ sung ký quỹ hoặc bù đắp thua lỗ ở những tài sản khác.