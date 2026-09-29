Số hoá tủ sách pháp luật

Xây dựng mô hình "Tủ sách pháp luật số", cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã đã biên soạn, thiết kế nội dung số và đảm bảo kỹ thuật và cập nhật dữ liệu thường xuyên. Với hơn 30 đầu sách, các tài liệu pháp luật như: Luật Biên phòng Việt Nam, Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật Trẻ em... đã được số hóa và chuyển đổi thành các ấn phẩm dễ hiểu, dễ nhớ như infographic, cẩm nang điện tử, video ngắn. Các bảng mã QR liên kết được bố trí khoa học tại "Góc Biên giới và Biên phòng", khu vực thư viện, cổng trường của Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh để người dùng thuận tiện truy cập.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pò Mã hướng dẫn cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh sử dụng mô hình "Tủ sách pháp luật số"

Em Dương Hồng Hạnh, học sinh lớp 9A4, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh cho biết: Trước đây, mỗi lần cần đọc các sách về pháp luật chúng em phải đến thư viện nhà trường. Từ ngày có tủ sách pháp luật số, chúng em chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR là xem được ngay. Trong đó, có rất nhiều hình ảnh đồ họa và video ngắn sinh động, dễ nhớ.

Để phát huy tối đa hiệu quả mô hình, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh phân công giáo viên lồng ghép việc khai thác mô hình "tủ sách pháp luật số" vào các giờ tự học và các hoạt động đoàn, đội, ngoại khoá. Thầy Phạm Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: Đối với đặc thù của một trường học vùng biên, việc cập nhật thường xuyên các tài liệu, sách pháp luật mới cho giáo viên, học sinh gặp không ít khó khăn về kinh phí và nguồn cung. Mô hình "Tủ sách pháp luật số" giúp thầy và trò nhà trường có thêm một kho học liệu phong phú và tiện lợi.

Không chỉ mang lại hiệu quả trong môi trường sư phạm, việc giáo dục pháp luật cho học sinh còn là giải pháp thiết thực phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó, mỗi em học sinh sẽ trở thành một cầu nối trực tiếp đưa các quy định về bảo vệ biên giới tới gia đình và bà con trong thôn, bản một cách tự nhiên, gần gũi nhất.

Trung tá Vũ Trọng Tuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pò Mã cho biết: Thực tiễn công tác vận động quần chúng hiện nay đòi hỏi việc tuyên truyền pháp luật phải trực quan, sinh động. Lứa tuổi học sinh tiếp thu công nghệ rất nhanh, các em thích xem hình ảnh, video ngắn hơn là đọc văn bản dài. Do đó, việc số hóa tài liệu pháp luật để các em cũng như người dân dễ dàng tra cứu là cách làm phù hợp. Khi nội dung trở nên hấp dẫn, tiện lợi, các em và người dân sẽ tự giác tìm hiểu, từ đó ghi nhớ luật và áp dụng hiệu quả vào đời sống hằng ngày.

Phát huy hiệu quả của mô hình "Tủ sách pháp luật số", thời gian tới, Đồn Biên phòng Pò Mã sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng mô hình tới các điểm trường, nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn.