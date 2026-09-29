Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm Trường Đại học Đồng Tháp

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cùng các thành viên.

Đón tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà trường.

Quang cảnh buổi gặp gỡ.

Trong không khí thân tình, cởi mở, lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ, trao đổi cùng đoàn công tác, chia sẻ các thông tin về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời nhấn mạnh, sự hiện diện của đoàn công tác thể hiện sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với quá trình phát triển và những hoạt động của Nhà trường.

Qua buổi gặp gỡ, đoàn công tác tìm hiểu thêm về môi trường giáo dục, cơ sở vật chất, các hoạt động chuyên môn và quá trình xây dựng, phát triển của Nhà trường.

Đặc biệt là những kết quả đạt được trong thời gian qua thể hiện nỗ lực của Trường Đại học Đồng Tháp trong đổi mới hoạt động giáo dục, phát huy thế mạnh Sư phạm và từng bước mở rộng các lĩnh vực đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

TS Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

Với hơn 50 năm truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp từng bước phát triển theo hướng đa ngành, gắn hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhà trường hiện là một trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên của cả nước, đồng thời chú trọng xây dựng môi trường học tập năng động, hiện đại, tạo điều kiện để người học phát triển toàn diện.

Trên nền tảng những kết quả đạt được, Trường Đại học Đồng Tháp tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh đổi mới và phát triển theo hướng đa ngành; từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.