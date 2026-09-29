Hơn 1.300 học sinh Hà Nội được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Tại chương trình, Trung tá Nguyễn Quang Việt phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phân tích những hành vi vi phạm thường là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời hướng dẫn học sinh các kỹ năng phòng ngừa tai nạn khi tham gia giao thông.

Các em học sinh được hướng dẫn nhận biết ý nghĩa của các loại biển báo giao thông, kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe máy điện an toàn và cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, bảo đảm chất lượng.

Học sinh được hướng dẫn kỹ năng sử dụng xe máy điện khi tham gia giao thông.

Báo cáo viên cũng nhấn mạnh, quy định về độ tuổi được phép điều khiển từng loại phương tiện, những hành vi bị nghiêm cấm và mức xử phạt theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong phần hướng dẫn thực hành, Trung tá Nguyễn Quang Việt trực tiếp hướng dẫn học sinh cách sử dụng xe máy điện, qua đó giúp các em nhận diện những nguy cơ mất an toàn và chủ động phòng tránh khi tham gia giao thông.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, hỏi đáp kiến thức pháp luật về giao thông. Nhiều học sinh tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, thể hiện khả năng nắm bắt và vận dụng kiến thức vào những tình huống giao thông thực tế.

Bên cạnh tuyên truyền, Ban tổ chức phát 300 tờ rơi, 100 cuốn sách tuyên truyền về an toàn giao thông và trao tặng 80 mũ bảo hiểm cho học sinh.

Nhà trường, học sinh và phụ huynh cũng cùng ký cam kết thực hiện các nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng mô hình “Cổng trường văn hóa - an toàn giao thông”.

Thông qua hoạt động, lực lượng CSGT trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, nhắc nhở học sinh chấp hành pháp luật về giao thông.