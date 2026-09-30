Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh Nhà bia tưởng niệm tại Đồn 649

Theo quyết định, di tích tọa lạc tại thôn Cửa Khẩu (xã Ia Dom), có tổng diện tích khoanh vùng bảo vệ hơn 14.172m². Trong đó, khu vực bảo vệ I rộng 8.788,9m² và khu vực bảo vệ II rộng 5.383,3 m².

UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đồn 649. Ảnh: Lam Nguyên

UBND tỉnh giao UBND xã Ia Dom phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định.

Nhà bia tưởng niệm gắn với lịch sử Đồn 649, tiền thân là Đồn Công an nhân dân vũ trang Ia Kla, thành lập ngày 15-6-1975. Ngày 6-10-1977, đơn vị đổi phiên hiệu thành Đồn Biên phòng 649.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, đặc biệt vào tháng 6-1978, cán bộ, chiến sĩ Đồn 649 đã kiên cường chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Với lực lượng ban đầu chỉ khoảng 21 cán bộ, chiến sĩ, Đồn 649 đã kiên cường chiến đấu, chống trả các cuộc tiến công của lực lượng Pôn Pốt. Trong quá trình chiến đấu, 11 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng hy sinh.

Nhằm ghi nhận những đóng góp, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, Nhà bia tưởng niệm được khởi công xây dựng lần đầu vào năm 2000 tại vị trí đóng quân của Đồn 649 trước đây.

Đến năm 2017, công trình được trùng tu, tôn tạo quy mô lớn. Ngày 20-2-2019, công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Việc xếp hạng di tích cấp tỉnh góp phần ghi nhận giá trị lịch sử của công trình, tạo cơ sở để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; qua đó giáo dục truyền thống, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia.