Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giảm 50% tiêu chí Bộ tiêu chí 'Trường học hạnh phúc'

Thầy trò cùng thi nhảy flashmob xây dựng trường học hạnh phúc ở Trường Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: PTH

Bộ tiêu chí "Trường học hạnh phúc" được Thành phố ban hành năm 2023 và trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng được thang đo đo lường chỉ số hạnh phúc trong từng cơ sở giáo dục. Bộ tiêu chí gồm 18 tiêu chí thành phần, chia thành 3 nhóm: Con người (6 tiêu chí); dạy học và hoạt động giáo dục (8 tiêu chí) và môi trường (4 tiêu chí).

Theo tờ trình điều chỉnh được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đề xuất, Bộ tiêu chí "Trường học hạnh phúc" được giảm từ 18 tiêu chí xuống còn 9 tiêu chí đánh giá cốt lõi (gộp các tiêu chí trùng lặp) trên cơ sở giữ nguyên 3 nhóm tiêu chí gốc và không bỏ sót nội dung. Áp dụng mô hình hai tầng: Tầng giá trị cốt lõi (Yêu thương - An toàn - Tôn trọng, dùng để truyền thông, định hướng chung) và Tầng tiêu chí đánh giá gồm 9 tiêu chí cụ thể.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đánh giá, Bộ tiêu chí "Trường học hạnh phúc" mới sẽ giúp giảm 50% số lượng tiêu chí tự đánh giá, giảm gánh nặng hành chính cho cơ sở giáo dục mà không làm mất nội dung, giúp việc triển khai thực chất hơn.

Bộ tiêu chí gọn, dễ ghi nhớ, thuận lợi cho công tác truyền thông, tập huấn và tự đánh giá định kỳ theo học kỳ. Đặc biệt, bảo đảm tính kế thừa, tương thích với Bộ tiêu chí 18 mục hiện hành và các khung tham chiếu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNESCO.

Thông tin về lý do điều chỉnh Bộ tiêu chí "Trường học hạnh phúc" sau 3 năm triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cho hay, từ ngày 1/7/2025, Thành phố hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô và điều kiện các đơn vị trường học trên địa bàn mới đa dạng hơn nhiều so với trước.

Qua rà soát, đối chiếu với các khung tham chiếu uy tín trong và ngoài nước, Ngành Giáo dục Thành phố nhận thấy Bộ tiêu chí hiện hành cần được điều chỉnh vì 4 lý do. 1. Gộp chung ba tầng nội dung (giá trị cốt lõi - tiêu chí - chỉ báo chi tiết) vào một danh sách phẳng, dễ dẫn đến đánh giá hình thức. 2. Một số tiêu chí trùng lặp về bản chất, làm tăng khối lượng tự đánh giá mà không tăng tương ứng giá trị thông tin thu được. 3. Việc tự đánh giá 18 tiêu chí tạo gánh nặng hành chính cho cơ sở giáo dục, dễ khiến giáo viên xem đây là hồ sơ cần hoàn thành hơn là công cụ cải thiện thực chất. 4. việc điều chỉnh cần bảo đảm không phá vỡ cấu trúc đã được công nhận rộng rãi: 3 nhóm Con người - Dạy học/Quá trình - Môi trường (tương đồng khung UNESCO, Thành phố Hồ Chí Minh) và 3 giá trị cốt lõi Yêu thương - An toàn - Tôn trọng (theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Sau khi sắp xếp, mạng lưới cơ sở giáo dục công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh còn lại 1.484 cơ sở so với tổng số 2.188 cơ sở ban đầu (giảm 704 đầu mối, tương đương tỷ lệ giảm 32,18%).

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên các cơ sở giáo dục mới sau quá trình tái cấu trúc đi vào vận hành, với mục tiêu ổn định đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục.