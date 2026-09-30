Không quân NATO bất ngờ phô diễn sức mạnh gần biên giới Nga

Theo ghi nhận của các dịch vụ theo dõi không lưu, trong những ngày vừa qua, máy bay quân sự NATO đã liên tục bay qua khu vực phía Bắc và miền Trung Ba Lan gần như mỗi ngày.

Hoạt động bất thường của Không quân NATO trên không phận Ba Lan, trọng điểm là khu vực Hành lang Suwalki cũng như tại các nước Baltic theo nhận xét chẳng thể giải thích chỉ đơn thuần là tập trận, tờ báo Rzeczpospolita nhận xét.

Máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay trinh sát, hệ thống tác chiến điện tử và tên lửa phòng không đều hoạt động dày đặc trên không phận Ba Lan, gần khu vực lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.

Sự kiện này có liên quan đến các hoạt động được tiến hành liên tục ở sườn phía Đông của NATO như một phần của Chiến dịch Eastern Sentry, chính thức khởi động sau khi hơn 20 máy bay không người lái Nga bay lạc vào không phận Ba Lan cách đây một năm.

Theo các nhà phân tích của tờ Rzeczpospolita, đây là một cuộc thử nghiệm tốc độ phản ứng của NATO

Đại diện tình báo từ nhiều quốc gia thành viên NATO đã cảnh báo từ lâu về nguy cơ Nga tấn công Ba Lan hoặc các nước Baltic trong tương lai gần, bất chấp việc Moskva luôn lên tiếng bác bỏ và cho rằng đây là hành vi khiêu khích.

Tờ Rzeczpospolita nhận xét: "Cuộc biểu dương lực lượng của NATO trên không phận Ba Lan cho thấy thực tế bất chấp những lời lẽ của chính quyền Washington về việc giảm sự hiện diện ở châu Âu, Mỹ vẫn và sẽ tiếp tục hỗ trợ Ba Lan".

"Trong trường hợp Nga vi phạm hiện trạng, một cuộc tấn công vào khu vực Kaliningrad sẽ đảm bảo duy trì Hành lang Suwalki để hỗ trợ lực lượng vũ trang của các quốc gia Baltic".

Trước đó Tình báo Mỹ đã cảnh báo Nga có thể thử thách quyết tâm của NATO bằng cách tấn công một thành viên của liên minh trong vài năm tới, họ xem xét nhiều kịch bản khác nhau, từ tấn công mạng đến xâm phạm trên bộ quy mô nhỏ.

Trước đây Mỹ tin rằng Nga sẽ không tiến hành khiêu khích một quốc gia thành viên NATO chừng nào xung đột ở Ukraine còn tiếp diễn, tuy nhiên đánh giá đó đã thay đổi vào đầu năm nay.

Theo các quan chức Mỹ, điều này là do tình hình khó khăn của lực lượng Nga tại Ukraine và áp lực phải đảm bảo chiến thắng.

Họ tin rằng mục tiêu của Nga trong trường hợp tấn công hạn chế một quốc gia thành viên NATO ngay khi cuộc chiến với Ukraine tiếp diễn nhằm mục đích chia rẽ Liên minh.

Ngoài ra một số nhà phân tích cảnh báo Moskva có thể áp đặt một hình thức chiến tranh lên các nước châu Âu, cuộc xung đột sẽ khốc liệt, kéo dài và cực kỳ bất lợi về mặt chính trị đối với xã hội và giới tinh hoa chính trị châu Âu.

Trong số công cụ gây áp lực có việc sử dụng các cuộc tấn công tầm xa và tấn công mạng quy mô lớn. Các cơ quan tình báo của Thụy Điển, Ba Lan và Litva cũng đã báo cáo về những hành động nguy cơ cao do Nga thực hiện.

Ở chiều ngược lại, Điện Kremlin luôn khẳng định họ không có ý định tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm vào một quốc gia NATO như những gì bị cáo buộc và cho rằng đây là biện pháp tâm lý chiến do Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương thực hiện.