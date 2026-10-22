Sinh hoạt chi bộ sau giờ làm

Đảng viên Chi bộ tổ dân phố Lai Thành trao đổi ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Thuận lợi cho đảng viên

19 giờ 20 phút ngày 3/10, buổi sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố (TDP) Lai Thành, phường Hương Trà bắt đầu. Sau một ngày làm việc, các đảng viên có mặt để trao đổi về công tác chi bộ và khu dân cư. Trừ những trường hợp được miễn sinh hoạt theo quy định, đảng viên tham dự cơ bản đầy đủ.

Có mặt trước giờ họp khoảng 30 phút, chị Trần Thị Bảo Ngân, đảng viên Chi bộ TDP Lai Thành rà soát tài liệu, chuẩn bị ý kiến. Làm việc theo giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Bảy, chị khó thu xếp dự họp nếu chi bộ tổ chức vào ban ngày. “Chi bộ tạo điều kiện sinh hoạt buổi tối để mọi người tham gia đầy đủ. Mỗi người làm việc một nơi, có người xa, người gần nên cũng chủ động hơn trong việc đi lại”, chị Ngân chia sẻ.

Ở Lai Thành, khoảng 60 - 70% đảng viên là người trẻ, nhiều người làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp hoặc lao động tự do. Ban ngày, phần lớn đều bận công việc nên chi bộ đăng ký với Đảng ủy phường chuyển lịch sinh hoạt sang buổi tối, tạo điều kiện để đảng viên thực hiện trách nhiệm tại nơi cư trú. Mỗi buổi sinh hoạt thường kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, dành thời gian cho việc triển khai các nội dung chỉ đạo và thảo luận việc thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé, Bí thư Chi bộ TDP Lai Thành cho biết, việc điều chỉnh thời gian giúp đảng viên tham gia đầy đủ hơn. Trước mỗi buổi họp, bí thư chuẩn bị văn bản, dự thảo nghị quyết; các đảng viên hỗ trợ nhau sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, điểm danh và thực hiện các thủ tục trực tuyến.

Tại Chi bộ TDP Văn Xá 2, phường Hương Trà, sinh hoạt buổi tối cũng phù hợp với đặc thù công việc của nhiều đảng viên. Anh Trần Hưng Đợi, tổng bếp trưởng tại một chuỗi nhà hàng ở trung tâm thành phố, thường phải tập trung cho công việc ban ngày nên khó thu xếp thời gian dự họp vào giờ hành chính.

“Sinh hoạt buổi tối tạo điều kiện để tôi vừa hoàn thành công việc, vừa thực hiện nhiệm vụ của đảng viên tại địa phương. Tôi có nhiều thời gian hơn để tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Sau khi tiếp thu nghị quyết, bản thân phải gương mẫu tuyên truyền, vận động gia đình và hàng xóm thực hiện nội quy, quy chế của chi bộ”, anh Đợi nói.

Thảo luận những vấn đề cụ thể

Tại Chi bộ TDP Văn Xá 2, buổi sinh hoạt tháng 10 tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão. Đảng viên trao đổi phương án phòng, chống thiên tai, rà soát các hộ có nguy cơ ngập sâu, hộ nghèo neo đơn và những trường hợp cần hỗ trợ sơ tán. Các ý kiến tập trung thảo luận phương án “bốn tại chỗ”, kiểm tra phương tiện ứng phó và rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn. TDP đã thành lập đội xung kích phòng, chống thiên tai gồm 20 thành viên, trong đó lực lượng an ninh cơ sở và dân quân tại chỗ làm nòng cốt. 3 chiếc ghe đã được chuẩn bị; TDP đề xuất bổ sung 25 áo phao, gồm 20 chiếc cho thành viên đội xung kích và 5 chiếc dự phòng.

Đồng chí Lê Đình Phố, Bí thư Chi bộ TDP Văn Xá 2 cho biết, qua sinh hoạt, đảng viên thẳng thắn nêu ý kiến, phát huy trách nhiệm đối với công việc chung. Những vấn đề thuộc phạm vi chi bộ và TDP được trao đổi để thống nhất giải pháp thực hiện; nội dung vượt thẩm quyền được báo cáo Đảng ủy phường xem xét, chỉ đạo giải quyết. Các ý kiến cũng giúp chi bộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận trong khu dân cư, kịp thời nhận diện những vấn đề người dân quan tâm.

Phường Hương Trà có 12 tổ dân phố, trong đó 5 chi bộ tổ dân phố tổ chức sinh hoạt buổi tối do đặc thù công việc của đảng viên. Đồng chí Hồ Thị Linh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường cho biết, các chi bộ thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm thời gian tối thiểu 90 phút và đầy đủ trình tự sinh hoạt. Ban Thường vụ Đảng ủy phường phân công các đồng chí phụ trách địa bàn, mỗi đồng chí tham gia ít nhất 2 buổi sinh hoạt chi bộ trong năm. Qua dự sinh hoạt, cấp ủy nắm tình hình thực tế, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các chi bộ nâng cao chất lượng.