Ông Nguyễn Ngọc Lương trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Ảnh MT.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh công bố quyết định thành lập 2 cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy gồm: Văn phòng Đảng ủy và Ban Xây dựng Đảng; đồng thời công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan này.

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ và chỉ định bí thư, phó bí thư các chi bộ; đổi tên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận và các đoàn thể tỉnh thành Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy công bố quyết định thành lập Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư lâm thời.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng các tập thể, cá nhân được tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng ủy có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước đổi mới về tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, ông Nguyễn Ngọc Lương đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chi bộ và cơ quan tham mưu, giúp việc nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc. Trong quá trình triển khai phải bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp đồng bộ, tránh chồng chéo, không để gián đoạn công việc.

Đối với đội ngũ cán bộ, nhất là những người được điều động sang lĩnh vực công tác mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phát huy tinh thần chủ động, cầu thị, tích cực học hỏi, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, không thụ động, trông chờ; đồng thời đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Ông Nguyễn Ngọc Lương cũng lưu ý, các chi bộ mới thành lập phải thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị; Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt thông qua các phong trào hành động cách mạng, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đồng hành cùng nhân dân, nhất là tại những địa bàn khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bên cạnh đó, ông đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện để bộ máy mới nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự tin tưởng, kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.