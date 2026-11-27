Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam sáng 27/11,Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thị trường chứng khoán cần phát huy vai trò chuyển hóa nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hướng tới huy động 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn

Nhìn lại chặng đường phát triển, Thủ tướng đánh giá sự ra đời của ngành chứng khoán là bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Từ phiên giao dịch đầu tiên năm 2000 với hai cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP. Thị trường có hơn 1.500 công ty đại chúng, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư; giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm 2026. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường.

Theo Thủ tướng, những kết quả này góp phần đổi mới phương thức huy động, phân bổ nguồn lực; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nâng cao chuẩn mực quản trị và kết nối Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu. Việc được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026 mở thêm cơ hội thu hút dòng vốn quy mô lớn, dài hạn.

Trong giai đoạn phát triển mới, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng chiến lược, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với thị trường chứng khoán.

Thủ tướng yêu cầu thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu, từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng. Mục tiêu là huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn trong giai đoạn 2026–2030; đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP.

Cùng với phát triển thị trường cổ phiếu, trái phiếu và sản phẩm tài chính phù hợp, cần có giải pháp đột phá phát triển quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và các định chế đầu tư chuyên nghiệp, hướng dòng vốn vào những doanh nghiệp, lĩnh vực có năng suất, hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng cao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dự Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Lấy minh bạch làm nền tảng, bảo vệ nhà đầu tư

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh. Chính sách cần đồng bộ, minh bạch, ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo; vừa bảo đảm kỷ cương, an toàn, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Các cơ quan cần tiếp tục tháo gỡ rào cản tiếp cận thị trường, rà soát quy định về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và công bố thông tin; đổi mới phương thức quản lý dựa trên rủi ro, giảm chi phí tuân thủ.

Để nâng chất lượng thị trường, Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, quản trị, kế toán và kiểm toán; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia.

Đồng thời, kiên quyết xử lý gian lận, thao túng, trục lợi và các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Thủ tướng cũng yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, bù trừ và giám sát; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, phát triển nhân lực chuyên nghiệp và văn hóa đầu tư có trách nhiệm. Nâng hạng cần được tiếp nối bằng cải thiện chất lượng thực chất, tăng khả năng thu hút và giữ chân dòng vốn quốc tế dài hạn.

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan được yêu cầu cụ thể hóa các định hướng thành chương trình hành động với trách nhiệm rõ ràng, lộ trình cụ thể và kết quả đo lường được.

Tại buổi lễ, Thủ tướng thông tin Việt Nam đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ; hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết. Mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến phía Hoa Kỳ vừa công bố.