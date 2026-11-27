Ngày 27/11, ông Vũ Đăng Minh - Trưởng thôn 8 (xã Ea Wer) cho biết, địa phương vừa có 6 hộ dân tình nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để nhường cơ hội hỗ trợ cho các hộ khó khăn khác. Trong số này có 4 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số và 1 cụ bà 80 tuổi.

Chủ tịch UBND xã Ea Wer Nguyễn Hữu Truyền nhìn nhận, việc một số hộ dân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo là kết quả từ quá trình nỗ lực vươn lên của chính các gia đình, cùng sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội.

"Đây là tín hiệu tích cực trong công tác giảm nghèo của địa phương giai đoạn 2026-2030, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã phát huy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên, không còn trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ", ông Truyền cho hay.

Ông Đặng Hoàng Lưu tình nguyện ra khỏi danh sách hộ nghèo. Ảnh: Hải Dương

Tiêu biểu là hộ bà Nông Thị Chuyên (SN 1982, dân tộc Tày), đây là gia đình đầu tiên viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, nhường cơ hội hỗ trợ cho người khác.

Bà Chuyên kể, năm 2004, bà lập gia đình và có 2 người con. Tháng 5/2016, chồng qua đời, để lại 3 mẹ con bà trong hoàn cảnh khó khăn. Từ đó một mình bà vừa lao động kiếm sống, vừa chăm lo cho các con ăn học. Những năm đầu, gia đình bà sống trong căn nhà gỗ tạm bợ.

Cuối năm 2016, nhờ được hỗ trợ theo Chương trình 167 (chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), gia đình bà có thêm kinh phí xây dựng căn nhà kiên cố hơn. Có nơi ở ổn định, bà yên tâm tập trung phát triển kinh tế, nuôi dạy các con.

Hiện bà có khoảng 5 sào đất do ông bà để lại, trong đó 4 sào trồng cà phê, tạo nguồn thu nhập chính. Dù thu nhập phụ thuộc vào giá cả thị trường và chi phí sản xuất, vườn cà phê vẫn là nguồn sinh kế quan trọng của gia đình.

Bên cạnh nguồn thu từ sản xuất, bà Chuyên còn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, cải thiện thu nhập. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước cùng nỗ lực lao động, cuộc sống gia đình bà từng bước ổn định.

"Nhận thấy điều kiện kinh tế gia đình đã cải thiện, có khả năng tự vươn lên, trong khi nhiều hộ trong thôn còn khó khăn nên tôi tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, nhường nguồn lực hỗ trợ cho những người thực sự cần hơn", bà Chuyên nói.

Tương tự, ông Đặng Hoàng Lưu (dân tộc Dao) cho biết, quyết định xin ra khỏi danh sách hộ nghèo xuất phát từ việc các con đã trưởng thành, có việc làm, bản thân ông cũng từng bước ổn định cuộc sống. Dù kinh tế chưa dư dả, ông mong muốn nhường chính sách hỗ trợ cho những gia đình còn khó khăn hơn, nhất là các hộ có con đang tuổi ăn học.

Đáng chú ý, trong số những người viết đơn xin thoát nghèo còn có bà Hứa Thị Xuân (SN 1946) tình nguyện xin thoát nghèo dù sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau.