Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có ý nghĩa quan trọng khi thiết lập những chuẩn mực được ví như “tiêu chuẩn vàng” về hợp tác kinh tế, thương mại.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP, Việt Nam đã cùng các thành viên trao đổi nhằm lan tỏa các chuẩn mực này, tạo nền tảng tăng cường hợp tác giữa CPTPP với các đối tác khác, đặc biệt là những khu vực có chung quan điểm và cùng hướng tới tiêu chuẩn cao. Trên cơ sở đó, các thành viên CPTPP thống nhất lựa chọn EU và ASEAN là hai đối tác để thúc đẩy đối thoại.

Họp báo quốc tế thông tin về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 chiều 27/11, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đồng chủ trì.

Đối với ASEAN, Philippines – nước giữ cương vị Chủ tịch khối năm nay – đã tích cực ủng hộ và tham gia sáng kiến, đồng thời cùng CPTPP xác định các lĩnh vực trọng tâm nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Theo đó, hai bên ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn và khai thác hiệu quả lợi ích từ chuỗi cung ứng toàn cầu; thúc đẩy sáng kiến nâng cao vai trò của các cơ quan xúc tiến thương mại trong hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng là nội dung hợp tác được chú trọng. Thứ trưởng Lương Hoàng Thái chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng lợi rất nhiều từ quá trình chuyển đổi số và việc tham gia vào không gian số. Vì vậy, sáng kiến này đã được hai bên đồng thuận thúc đẩy”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, ông Rogers Valencia, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Du lịch Peru cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này trong nhiệm kỳ Chủ tịch CPTPP năm 2027 là thúc đẩy những kết quả thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mang lại lợi ích cụ thể cho người dân các nước thành viên.

Trong năm tới, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Singapore sẽ phối hợp chặt chẽ với Peru nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao khả năng tương thích trong thương mại số và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Với doanh nghiệp, điều này có nghĩa là hai bên sẽ tập trung giải quyết cụ thể các rào cản phi thuế quan, đơn giản hóa thủ tục hải quan, và quan trọng nhất là giảm chi phí cũng như những gián đoạn trong hoạt động kinh doanh.