Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mộc Châu.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mộc Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chương trình công tác, hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Toàn phường hiện có trên 2.077 ha cây ăn quả; gần 300 ha nông nghiệp công nghệ cao. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 62,56 tỷ đồng, bằng 115% dự toán giao. Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh và liên kết sản phẩm. Lượng khách du lịch đến Mộc Châu năm 2026 ước đạt 1,7 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 2.040 tỷ đồng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Mộc Châu báo cáo kiểm điểm tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được quan tâm. Phường đã sắp xếp 28 chi bộ bản, tổ dân phố xuống còn 18 chi bộ; kết nạp 32 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2026.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã nghiêm túc những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và từng cá nhân được phân công phụ trách lĩnh vực. Đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường tự đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mộc Châu xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện. Đồng thời rà soát, đánh giá, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.