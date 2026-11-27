Với chủ đề “Hiểu hàng Thật - Tránh hàng Giả”, không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực gia dụng, thể thao, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Trong đó có những thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm như Panasonic, Yonex, S&B, Uniqlo, Transino; cùng các sản phẩm máy tính, đồng hồ Casio, dầu nhớt, phụ tùng xe máy Honda và gia vị Acecook.

Trưng bày đối chứng sản phẩm thật – giả, giúp người tiêu dùng nâng cao khả năng nhận diện và phòng tránh hàng giả.

Tại chương trình, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) phối hợp với đại diện các nhãn hiệu trực tiếp hướng dẫn khách tham quan nhận diện, phân biệt hàng thật – hàng giả thông qua những dấu hiệu cụ thể trên từng sản phẩm. Nội dung tập trung vào đặc điểm nhận biết, thông tin sản phẩm, dấu hiệu nhận diện thương hiệu và những lưu ý khi lựa chọn, sử dụng hàng hóa.

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua các tài liệu tuyên truyền, người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp quan sát, đối chiếu sản phẩm thật – giả và trao đổi với đại diện các nhãn hiệu. Cách làm trực quan này giúp kiến thức nhận diện hàng hóa chính hãng trở nên dễ tiếp cận hơn, qua đó hỗ trợ người tiêu dùng chủ động lựa chọn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện hàng thật – hàng giả cho người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Người tiêu dùng không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thị trường tiêu thụ minh bạch, khuyến khích hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và chất lượng được bảo đảm.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh tại sự kiện.

“Phòng, chống hàng giả cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi người dân có kiến thức nhận diện, chủ động lựa chọn hàng hóa chính hãng sẽ góp phần hạn chế đầu ra của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tích cực bảo vệ thương hiệu và quyền lợi khách hàng”, ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Kết nối tiêu thụ, đưa sản phẩm Việt đến gần người tiêu dùng

Song song với hoạt động nhận diện hàng thật – hàng giả, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 16 dành không gian giới thiệu các sản phẩm trong nước, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với người tiêu dùng.

Các sản phẩm tham gia gồm nước yến của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Avanest Việt Nam; mơ muối sấy lạnh, mật ong ngâm mơ của Hợp tác xã Thanh niên Bách Cốc (Ninh Bình); dung dịch ngâm rửa thực phẩm và nước rửa chén của Công ty TNHH Fuwa Biotech (Thanh Hóa), cùng nhiều sản phẩm Việt Nam khác.

Không gian giới thiệu các sản phẩm Việt Nam.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu trực tiếp và kết nối tiêu thụ, doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và giới thiệu những giá trị, đặc trưng của hàng hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp để các đơn vị sản xuất lắng nghe phản hồi từ thị trường, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng, từng bước hoàn thiện sản phẩm và phương thức tiếp cận khách hàng.

Lần đầu hướng dẫn phân biệt hàng thật – hàng giả trên sóng livestream

Tiếp nối các hoạt động trực tiếp, từ 19h đến 22h ngày 26/11, chương trình livestream được tổ chức với hai nội dung trọng tâm: hướng dẫn nhận diện hàng thật – hàng giả và giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt Nam.

Chương trình livestream có hai nội dung trọng tâm: hướng dẫn nhận diện hàng thật – hàng giả và giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên hoạt động hướng dẫn phân biệt hàng thật – hàng giả được triển khai trên sóng livestream. Trong chương trình, đại diện Cục TTTN phối hợp với các nhãn hiệu trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn người xem, nhận biết sản phẩm chính hãng thông qua những đặc điểm cụ thể. Các sản phẩm được lựa chọn gồm dầu nhớt, mũ bảo hiểm Honda; đồng hồ, máy tính Casio và sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa.

Thông qua hình thức này, người xem được cung cấp thêm thông tin, kiến thức thực tế để nhận biết hàng hóa, thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm trên thị trường. Song song với nội dung nhận diện, chương trình dành thời lượng giới thiệu các sản phẩm Việt Nam tham gia “Sức sống hàng Việt” số 16, kết hợp quảng bá và kết nối tiêu thụ trên nền tảng trực tuyến.

Với hình thức giới thiệu trực quan, tương tác và bán hàng, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, đưa sản phẩm chính hãng đến gần hơn với người tiêu dùng. Hoạt động góp phần gắn kết mục tiêu phòng, chống hàng giả với thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.