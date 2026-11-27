Ngày 27/11, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức Diễn đàn “Hải Phòng Xanh - Từ Nghị quyết đến hành động” với tham gia của đại diện các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương, hiệp hội, chuyên gia trong nước và quốc tế và khoảng 150 doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, chuyển đổi xanh là lựa chọn chiến lược, phương thức phát triển và lợi thế cạnh tranh mới của Hải Phòng trong giai đoạn tới. Hải Phòng quyết tâm không chỉ là thành phố cảng lớn, trung tâm công nghiệp và logistics hiện đại, mà còn phải là thành phố cảng xanh, thành phố công nghiệp sinh thái, đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống tầm cỡ châu Á; là một trong những địa phương tiên phong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Việt Nam.

"Thành phố cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, quy hoạch, đất đai, hạ tầng và nguồn lực thuộc thẩm quyền; khẩn trương hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái, đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn; phát huy vai trò của Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo vệ môi trường; vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội", Phó Chủ tịch Hoàng Minh Cường nhấn mạnh.

Theo thông tin tại Diễn đàn, với vị trí trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics và giao thương quốc tế quan trọng của cả nước, chuyển đổi xanh đối với thành phố Hải Phòng là cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có chất lượng.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về chuyển đổi xanh; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết. Theo đó, Hải Phòng xác định chuyển đổi xanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; kinh tế tuần hoàn là động lực; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là then chốt; phát triển cảng xanh là đột phá chiến lược.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 43,5% so với năm 2020; đưa chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước; 100% cảng biển đạt tiêu chí cảng xanh; chuyển đổi thành công hai khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền và Đình Vũ; đồng thời, phấn đấu ít nhất 50% số khu công nghiệp đăng ký chuyển đổi; mức tết kiệm năng lượng toàn thành phố đạt tối thiểu 6,2%, riêng ngành công nghiệp đạt tối thiểu 8,5%; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt chuẩn; tỷ lệ mua sắm công xanh đạt tối thiểu 35%.

Hải Phòng đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045, sớm hơn 5 năm so với cam kết chung của quốc gia. Tổng nguồn lực dự kiến để thành phố thực hiện chuyển đổi xanh giai đoạn 2026–2030 là hơn 256.000 tỷ đồng; trong đó hơn 138.000 tỷ đồng huy động trực tiếp cho các nhiệm vụ của Nghị quyết số 08 và khoảng 98% nguồn lực trực tiếp dự kiến đến từ doanh nghiệp.

Phiên tọa đàm "Nhà nước dẫn dắt: Danh mục, dữ liệu và pháp lý" tại diễn đàn. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, các nhiệm vụ chuyển đổi xanh đã từng bước được cụ thể hóa thành mô hình, dự án và hoạt động ở từng lĩnh vực. Đơn cử, trong lĩnh vực công nghiệp, hai khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và Đình Vũ đang chuyển đổi theo mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Ở lĩnh vực năng lượng, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà cho 20 tổ chức tại các khu công nghiệp, với tổng công suất 99,175 MW; Có 236/272 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, đạt 86,7%, đã hoàn thành kiểm toán năng lượng theo kế hoạch.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, thành phố đã triển khai mô hình canh tác lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính với diện tích 1.000 ha, mô hình giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận các tiêu chuẩn, chương trình sản xuất xanh như VietGAP, GlobalGAP và OCOP…

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đề nghị các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung 5 nhiệm vụ. Cụ thể: phát triển cảng xanh, tạo dấu ấn và lợi thế cạnh tranh cho thành phố; xây dựng khu công nghiệp sinh thái thực chất, lấy hiệu quả làm thước đo; thúc đẩy năng lượng sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả và chuyển đổi công nghệ phát thải thấp; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý và chủ động tiếp cận tiêu chuẩn xanh quốc tế; xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường và phát thải đồng bộ, hiện đại.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Tại diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chia sẻ những chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và gợi mở 4 định hướng lớn cho Hải Phòng trong chuyển đổi xanh. Theo đó, Hải Phòng cần cụ thể hóa chủ trương, chính sách thành các chương trình, nhiệm vụ và dự án khả thi; phát huy vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh và thực hành tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG); triển khai hiệu quả các chính sách tài chính xanh để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi; tăng cường theo dõi, đo lường và đánh giá kết quả chuyển đổi xanh.

Các ý kiến tham luận tại diễn đàn tập trung những vấn đề cụ thể: phát triển cảng xanh và cấp điện bờ cho tàu, mô hình cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái, giảm phát thải trong sản xuất công nghiệp, phát triển du lịch biển theo hướng bền vững; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế; đề xuất tăng cường đối thoại chính sách và hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng lộ trình giảm phát thải.

Hai phiên tọa đàm “Nhà nước dẫn dắt: danh mục, dữ liệu và pháp lý”, “Doanh nghiệp hành động: vốn, chuỗi cung ứng và khu công nghiệp” là dịp để doanh nghiệp trao đổi những vướng mắc và được chuyên gia giải đáp về kiểm kê khí nhà kính, tổ chức dữ liệu phục vụ quản trị ESG, tiếp cận vốn, công nghệ xanh và kiểm kê khí nhà kính để thực hiện chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp Hải Phòng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết, những ý kiến, kiến nghị sẽ được phân loại, giao địa chỉ và xử lý phục vụ triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong quá trình phát triển của thành phố Cảng.