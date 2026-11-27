Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải thể Sở Ngoại vụ. Các cơ quan sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động từ 1/12/2026.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; thời hạn bổ nhiệm từ ngày 1/12/2026 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/12/2026.

Hội nghị cũng đã công bố 13 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Trong đó, tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Đức Cường, bà Đinh Thị Thu Thủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.

Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 10 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Bích Lụa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Quyết định bổ nhiệm các Phó Giám đốc của 2 Sở mới và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính thuộc UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương nhằm bảo đảm các đơn vị được tổ chức tinh gọn, đồng bộ, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, gắn với hoàn thiện và vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm công việc liên tục, thông suốt ngay khi bộ máy mới đi vào hoạt động.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận, bàn giao tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ đang thực hiện; từng công việc phải có đầu mối tiếp nhận, người chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý; đặc biệt lưu ý hồ sơ thủ tục hành chính, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan hiện nay tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đến hết ngày 30/11/2026, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đơn vị mới hoạt động hiệu quả từ ngày 1/12/2026, bảo đảm mọi thủ tục không để gián đoạn vì sắp xếp bộ máy.