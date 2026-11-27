Tổ dân phố (TDP) Ninh Xá, phường Kinh Bắc, sau sáp nhập có quy mô lớn với 2.362 hộ (hơn 8.000 nhân khẩu). Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, tổ trưởng TDP Ninh Xá, sau sáp nhập, điều quan trọng là phải tạo được sự gần gũi, đồng thuận giữa các cụm dân cư. Khi lòng dân đã thuận, mọi phong trào chung đều được Nhân dân tự giác hưởng ứng. Nhờ sự sâu sát của cấp ủy, các phong trào cộng đồng đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Ninh Xá. Ảnh: page Kinh Bắc

Nhiều năm nay, thôn Đại Sơn, xã Ngọc Thiện là điểm sáng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đợt bình xét mới đây, thôn có 96,6% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; tiếp tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa hơn 10 năm liên tục; được Chủ tịch UBND thành phố và Ủy ban MTTQ thành phố biểu dương, khen thưởng.

Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Đại Sơn cho biết: Thôn có 474 hộ với hơn 2 nghìn nhân khẩu. Cấp ủy, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong cộng đồng. Mọi công việc đều được thông tin, bàn bạc dân chủ; các khoản đóng góp, thu chi xây dựng công trình chung được công khai để người dân biết, tham gia và giám sát. Nhờ đó, 100% số hộ hưởng ứng các phong trào, hoạt động của thôn.

Hai năm nay, cán bộ và Nhân dân Đại Sơn huy động khoảng 500 triệu đồng cùng 350 ngày công xây dựng, sửa chữa 40 công trình, phần việc phục vụ cộng đồng. 11 tuyến đường được mở rộng từ 3,5 - 5 m và bê tông hóa; duy trì 4 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều hộ tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, tài sản để mở rộng đường, ngõ. Đời sống tinh thần Nhân dân ngày càng cải thiện, tại nhà văn hóa, sân thể thao hằng ngày sôi nổi hoạt động của các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông, dân vũ, pickleball, xe đạp, bóng đá thanh, thiếu niên...

Tại tổ dân phố Hương Khê, phường Nhân Thắng, Chi bộ xác định nâng cao chất lượng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Ông Nguyễn Văn Ba, Bí thư Chi bộ TDP Hương Khê chia sẻ: “Hằng năm, Chi bộ ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng đời sống văn hóa, lựa chọn những việc thiết yếu, sát với nguyện vọng của bà con để tập trung lãnh đạo. Trước thực trạng hệ thống giao thông còn hạn chế, Chi bộ ban hành chủ trương vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường. Chi ủy phân công cụ thể từng đảng viên phụ trách địa bàn, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động. Khi người dân được bàn bạc công khai, thấy rõ lợi ích chung sẽ đồng thuận, tự nguyện chung sức”.

Năm 2026, tổ dân phố đã vận động hơn 40 hộ gia đình tự nguyện hiến hơn 1.000 m² đất ở, đất vườn, đóng góp hơn 100 ngày công lao động để mở rộng đường ngõ xóm từ 2 m lên hơn 5 m. Hiện tuyến đường đã được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ngoài ra việc thực hiện nếp sống văn minh, đưa nội dung bài trừ hủ tục cũng được đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và quy ước cộng đồng. Chi bộ TDP Hương Khê chỉ đạo Chi hội Người cao tuổi phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền. Giữ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi bộ đã định hướng, lãnh đạo toàn diện phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Từ việc ban hành nghị quyết sát thực tiễn, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm và phân công đảng viên phụ trách từng địa bàn, chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong Nhân dân.

Từ những thực tiễn trên cho thấy, muốn xây dựng cộng đồng đoàn kết trước hết phải tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, Chi ủy Chi bộ phân công đảng viên phụ trách từng cụm dân cư, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Đây chính là nền tảng để các thôn, TDP xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh, đoàn kết và phát triển bền vững.