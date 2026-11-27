Việt Nam và Vương quốc Anh tiếp tục thúc đẩy tháo gỡ rào cản thương mại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Ảnh: vietnamnet.vn

Theo Tuyên bố chung tại Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO) (ngày 25/11/2026), kim ngạch thương mại song phương trong 12 tháng tính đến hết quý II/2026 đạt 10,4 tỷ bảng Anh, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác, Việt Nam đề nghị Vương quốc Anh cập nhật danh mục giống gạo thơm thuộc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), phù hợp với thực tế sản xuất hiện nay. Đồng thời, đề nghị đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ tiếp cận thị trường đối với thịt gia cầm chế biến và trứng gia cầm của Việt Nam.

Hai bên thống nhất trao đổi thông tin nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam tận dụng tốt hơn các ưu đãi từ UKVFTA và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đối với ngành thép, Việt Nam bày tỏ quan ngại về biện pháp thương mại mới của Vương quốc Anh, đồng thời đề nghị tiến hành đàm phán trên cơ sở các cam kết liên quan trong UKVFTA, hướng tới giải pháp phù hợp với lợi ích của hai bên.

Một vấn đề khác được quan tâm là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Vương quốc Anh, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Việt Nam đề nghị làm rõ phương pháp tính lượng phát thải, yêu cầu thẩm tra và việc công nhận mức giá carbon đã được chi trả tại quốc gia xuất khẩu; đồng thời tiếp tục hợp tác kỹ thuật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu của cơ chế này.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ phiên họp JETCO diễn ra ngày 25/11 tại Hà Nội, đại diện hai nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về phòng vệ thương mại.

Bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ trao đổi chuyên môn và tăng cường phối hợp trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, góp phần xây dựng môi trường thương mại minh bạch, có tính dự báo và dựa trên các quy tắc.

Việt Nam và Vương quốc Anh cũng thống nhất duy trì trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan chuyên môn trong khuôn khổ UKVFTA, tập trung giải quyết những vướng mắc trong thực thi Hiệp định, hướng tới đạt được kết quả cụ thể đối với các vấn đề ưu tiên trong nửa đầu năm 2027.

Việc tăng cường phối hợp tháo gỡ các rào cản thương mại gắn với thực thi UKVFTA tiếp tục là nội dung trọng tâm trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, hướng tới tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp.