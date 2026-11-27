Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang kiểm tra điều kiện bảo đảm hậu cần trong thực hiện nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 207. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Tại các đơn vị, Đại tá Nguyễn Việt Thắng cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hệ thống doanh trại; các thiết chế văn hóa, khu vực sinh hoạt tập thể và những công trình phục vụ đời sống bộ đội.

Đồng thời, tìm hiểu việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và các điều kiện bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình kiểm tra, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ; trực tiếp nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong sinh hoạt, học tập và công tác; quan tâm đến chất lượng đời sống tinh thần, việc khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, tổ chức hoạt động trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, đoàn kết, giúp bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang kiểm tra tại cơ quan Trung đoàn 893. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Đại tá Nguyễn Việt Thắng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 893 và Tiểu đoàn 207 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; thường xuyên sâu sát, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ.

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội trong nắm, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh những vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang kiểm tra tại cơ quan Trung đoàn 893. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang nhấn mạnh, cùng với việc bảo đảm tốt các tiêu chuẩn, chế độ, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập và công tác, các đơn vị cần đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội.

Thường xuyên củng cố, hoàn thiện, khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa hiện có; tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang kiểm tra điều kiện bảo đảm hậu cần trong thực hiện nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 207. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Đại tá Nguyễn Việt Thắng lưu ý, công tác nắm, quản lý tư tưởng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với thực tiễn đời sống và nhiệm vụ của bộ đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thực sự gần gũi, sâu sát, hiểu bộ đội, kịp thời động viên, chia sẻ, giải quyết những vấn đề chính đáng; đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong xây dựng môi trường đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật.

Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ghi nhận tình hình thực tế tại các đơn vị, đồng thời yêu cầu Trung đoàn 893 và Tiểu đoàn 207 tiếp tục quan tâm chăm lo toàn diện đời sống bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.