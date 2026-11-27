Một góc vịnh Vân Phong - Nha Trang. Ảnh minh họa

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 128-KL/TW ngày 20/11/2026 về chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Kết luận, trên cơ sở xem xét các tờ trình của Tỉnh ủy Khánh Hòa và ý kiến của các cơ quan liên quan tại phiên họp ngày 13/11/2026, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong.

Về chính sách ưu đãi, Bộ Chính trị cho phép áp dụng ở mức tối đa như đối với Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), cùng các chính sách ưu đãi cao nhất trong phạm vi quy định của Luật Phát triển đô thị.

Việc xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, gắn với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển mạng lưới logistics và hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án. Trong đó, cần làm rõ vị trí chiến lược, những lợi thế nổi trội và các động lực phát triển chủ đạo của Vân Phong.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống chính sách và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, hướng tới hình thành khu vực kinh tế có khả năng cạnh tranh quốc tế, đóng góp vào tăng trưởng của địa phương, khu vực và cả nước.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, định hướng phát triển Vân Phong mở thêm triển vọng đầu tư vào những lĩnh vực gắn với thế mạnh kinh tế biển, cảng biển và dịch vụ logistics.

Cùng với định hướng thu hút nguồn lực, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu mô hình tổ chức và quản trị phù hợp, kết hợp cải thiện môi trường đầu tư với tăng cường hiệu quả quản lý. Việc phân cấp, phân quyền cần gắn với cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực.

Quá trình hoàn thiện đề án phải đặc biệt chú trọng tính khả thi của nguồn lực, tiến độ thực hiện và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Phát triển kinh tế phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa và bảo đảm quyền lợi lâu dài của người dân.

Bộ Chính trị cũng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ động tổ chức triển khai, tăng cường tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa và tác động của việc thành lập khu kinh tế đặc biệt.

Các chủ trương, chính sách, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội và quyền lợi của người dân, cần được công bố công khai, minh bạch.

Chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện đề án và xây dựng những cơ chế phát triển phù hợp.

Đây cũng là bước chuẩn bị để Vân Phong phát huy lợi thế kinh tế biển, nâng cao khả năng thu hút đầu tư và hình thành động lực tăng trưởng mới. Các chính sách ưu đãi cụ thể sẽ cần được thể chế hóa và triển khai theo quy định.