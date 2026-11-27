Với sự đồng hành của các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng ý chí vượt khó, tinh thần dám nghĩ, dám làm, bà con đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững ngay trên quê hương.

Gương mẫu đi đầu, làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Ở thôn Cô Xia, xã Măng Ri, chị Y Phượng, người dân tộc Gia Rai, Trưởng thôn Cô Xia, là một trong những điển hình về tinh thần vượt khó, chủ động phát triển kinh tế. Sau 7 năm đảm nhiệm vai trò trưởng thôn, chị không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm mà còn trực tiếp xây dựng mô hình kinh tế gia đình để bà con học tập, làm theo.

Từ điều kiện thực tế của địa phương, chị lựa chọn phát triển kinh tế theo hướng kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, lấy cây cà phê và đàn bò làm nguồn thu nhập chủ lực. Đến nay, gia đình chị đã có 4ha cà phê, trong đó 2ha đang cho thu hoạch, sản lượng đạt khoảng 10 tấn quả tươi mỗi năm. Cùng với đó là đàn bò 23 con, tạo thêm nguồn tích lũy và thu nhập cho gia đình.

Chị Y Phượng, người dân tộc Gia Rai, Trưởng thôn Cô Xia, xã Măng Ri là một trong những điển hình về tinh thần vượt khó, chủ động phát triển kinh tế.

Để chủ động nguồn thức ăn, giảm chi phí chăn nuôi, gia đình chị dành 6 sào đất trồng cỏ và tận dụng thêm 1ha diện tích cỏ của Công ty Thủy điện Đăk Pék. Nhờ biết tính toán, kết hợp các nguồn lực và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, tổng thu nhập hằng năm của gia đình đạt khoảng 400 triệu đồng.

Đáng chú ý, năm 2025, gia đình chị được hỗ trợ 2 con bò giống trị giá 38 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh nguồn hỗ trợ về con giống, chị còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, qua đó nâng cao kiến thức và chủ động hơn trong quá trình phát triển đàn vật nuôi.

Chị Y Phượng chia sẻ, trước đây, do thiếu kiến thức kỹ thuật và nguồn vốn hạn chế, việc trồng cà phê gặp nhiều khó khăn, cuộc sống gia đình còn vất vả. Tuy nhiên, qua quá trình sản xuất, chị nhận ra muốn nâng cao thu nhập thì không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm mà cần chủ động học hỏi, tìm hiểu và áp dụng những phương pháp canh tác mới.

Ngoài trồng trọt, gia đình chị Y Phượng còn chăn nuôi bò, lấy phân bón cây.

“Kể cả không làm trưởng thôn thì tôi cũng phải tiên phong sản xuất để phục vụ gia đình. Đàn bò thì chắc vẫn duy trì thôi. Năm tới, tôi sẽ mở rộng thêm diện tích cà phê, trồng thêm hơn 1ha nữa. Ở đây, cây cà phê thực ra có cành, tán rất nhỏ. Mình trồng theo kỹ thuật mới, khoảng cách giữa các cây khoảng 1m. Tôi thấy cây cà phê cho thu nhập khá ổn định, cũng đạt yêu cầu rồi. Ở vùng núi xã Măng Ri lượng mưa nhiều nên lượng nước tưới sẽ giảm, chi phí đầu tư tưới tiêu cũng bớt đi. Nhờ vậy, bà con có thu nhập ổn định hơn”, chị Y Phượng cho biết.

Không chỉ riêng phụ nữ, lớp thanh niên dân tộc thiểu số ở Măng Ri cũng đang phát huy tinh thần năng động, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất.

A Đạt (sinh năm 1999), ở thôn Đăk Viên, là một trong những người trẻ sớm xác định hướng lập nghiệp từ lợi thế đất đai, khí hậu và các loại cây trồng phù hợp với địa phương.

Vườn sâm Ngọc Linh của A Đạt phát triển tốt.

Năm 2019, nhận thấy cây sâm Ngọc Linh của gia đình mang lại nguồn thu nhập ổn định, A Đạt tiếp tục tìm hướng đa dạng hóa sản xuất, mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình trồng 6ha cà phê xứ lạnh và cây bời lời. Việc phát triển thêm các loại cây trồng không chỉ giúp gia đình có thêm nguồn thu mà còn góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương.

“Tôi thấy trồng cà phê xứ lạnh trên địa bàn xã Măng Ri có năng suất tốt. Việc tận dụng đất để trồng cà phê, mỗi năm cho thu hoạch cũng ổn định và tạo thêm được nhiều công ăn việc làm cho người dân trong thôn”, A Đạt chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần tự lực, tạo động lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những mô hình kinh tế như gia đình chị Y Phượng hay A Đạt đang góp phần tạo nên sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của người dân địa phương. Thay vì chỉ trông chờ vào điều kiện tự nhiên, sản xuất theo tập quán cũ, nhiều hộ đã chủ động tìm hiểu kỹ thuật, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, tính toán chi phí đầu tư và từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nhận thấy có thu nhập từ việc bán sâm Ngọc Linh, A Đạt tiếp tục trồng thêm cây cà phê xứ lạnh và tạo công ăn việc làm cho người dân.

Theo ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, địa phương luôn khuyến khích người dân khai thác tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực như cà phê, cây dược liệu và những sản phẩm đặc hữu. Cùng với đó, xã chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, những người có uy tín và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đặc biệt, địa phương quan tâm khuyến khích thanh niên, phụ nữ dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực, chủ động tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ, mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, từng bước làm chủ các mô hình kinh tế. Qua đó, không chỉ nâng cao thu nhập cho từng hộ gia đình mà còn góp phần hình thành các mô hình liên kết sản xuất, hợp tác xã, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

“Cán bộ, đảng viên, ở các thôn, làng, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn xã là những người rất gương mẫu, đi đầu thực hiện tinh thần đảng viên đi trước. Có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, trong đó có mô hình trồng cà phê của bà Y Phượng và A Đạt với mô hình trồng sâm Ngọc Linh và cà phê. Đây đều là những người có tinh thần trách nhiệm trong phát triển kinh tế gia đình, trở thành tấm gương trẻ để người dân trong cộng đồng, thôn, làng và địa phương noi theo, cùng phát triển kinh tế”, ông Quang cho hay.

Thực tế cho thấy, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đang tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn, cây, con giống, kiến thức khoa học kỹ thuật và phương thức tổ chức sản xuất mới. Tuy nhiên, hiệu quả của các chính sách không chỉ nằm ở nguồn lực được trao mà còn được quyết định bởi tinh thần chủ động, ý chí vươn lên và khả năng làm chủ sinh kế của mỗi người dân.

Từ những mô hình cụ thể ở Măng Ri, có thể thấy sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm đang dần được hiện thực hóa bằng những kết quả thiết thực. Người dân không chỉ biết tận dụng lợi thế sẵn có mà còn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm tại chỗ và hướng đến đầu ra ổn định hơn cho nông sản.

Những thanh niên, phụ nữ người dân tộc thiểu số như chị Y Phượng, A Đạt đang góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng. Họ không chỉ từng bước cải thiện đời sống gia đình mà còn trở thành những hạt nhân truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên trong mỗi thôn, làng.

Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển, các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng hướng và gắn với nhu cầu thực tế, những tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có thêm cơ hội được khai thác hiệu quả.