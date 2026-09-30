Siết chặt quản lý VMS tàu cá

Kiểm soát chặt ngay tại cửa biển

Thời gian qua, cùng với tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định về khai thác thuỷ sản, lực lượng bộ đội biên phòng chú trọng kiểm tra tình trạng hoạt động của VMS trước khi tàu xuất bến, nhằm kiểm soát chặt chẽ tàu cá ngay từ cửa biển.

Tàu cá hoạt động tại cửa biển Gành Hào.

Tại Trạm Kiểm soát biên phòng Gành Hào, thuộc Ðồn Biên phòng Gành Hào, công tác kiểm soát tàu xuất, nhập bến nghiêm túc, chặt chẽ. Trong mùa mưa bão, ngoài kiểm tra giấy tờ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, phao cứu sinh và trang thiết bị bảo đảm an toàn, bộ đội biên phòng còn kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, máy định vị.

Ðặc biệt là kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị VMS trên tàu, nguồn điện cung cấp, tín hiệu kết nối, đèn báo và các thông số liên quan. Trường hợp thiết bị hư hỏng, mất tín hiệu hoặc chưa bảo đảm, lực lượng chức năng yêu cầu chủ tàu phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ để kiểm tra, khắc phục trước khi ra biển, nhằm bảo đảm thiết bị truyền dữ liệu ổn định suốt chuyến biển, phục vụ công tác quản lý, giám sát tàu cá.

Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng còn kiểm tra niêm phong thiết bị, đối chiếu thông tin tàu cá, số đăng ký và tình trạng thiết bị trên thực tế. Ðây là khâu quan trọng nhằm hạn chế tình trạng can thiệp, tháo gỡ hoặc làm gián đoạn hoạt động của thiết bị VMS. Ngư dân cũng được nhắc nhở phải duy trì hoạt động thiết bị liên tục khi hoạt động trên biển, không tự ý ngắt kết nối, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng khi thiết bị gặp sự cố.

Việc kiểm tra thiết bị VMS trước mỗi chuyến biển không chỉ phục vụ ngành chức năng quản lý, mà còn giúp chủ tàu yên tâm hơn vì có thể theo dõi hành trình của phương tiện trong quá trình khai thác.

Ông Lê Búa, ngư dân Ấp 2, xã Gành Hào, chia sẻ

Ngư dân nâng cao ý thức chấp hành

Thiết bị VMS có chức năng ghi nhận và truyền dữ liệu về vị trí, hành trình tàu cá thông qua hệ thống thông tin vệ tinh. Từ dữ liệu này, cơ quan chức năng có thể xác định vị trí, hướng di chuyển và thời gian hoạt động của phương tiện. Ðây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý đội tàu, giám sát hoạt động khai thác thuỷ sản và kịp thời phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với những phương tiện có nguy cơ vượt ranh giới cho phép hoặc hoạt động không đúng quy định.

Khi phát hiện tàu có dấu hiệu mất kết nối, vượt ranh giới hoặc có tình huống bất thường, lực lượng chức năng liên hệ chủ tàu, thuyền trưởng để xác minh, nhắc nhở và xử lý theo quy định. Việc duy trì dữ liệu hành trình đầy đủ cũng nâng cao tính minh bạch trong hoạt động khai thác thuỷ sản.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Gành Hào kiểm tra niêm phong thiết bị giám sát hành trình trước khi tàu xuất bến.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, trong đó có việc lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị VMS đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc.

Ông Ðoàn Chí Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết: “Nội dung tuyên truyền tập trung giúp chủ tàu, thuyền trưởng hiểu rõ trách nhiệm lắp đặt, duy trì hoạt động VMS, không tự ý tháo gỡ, ngắt kết nối thiết bị, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình khai thác. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hạn chế trường hợp vi phạm”.

Ngư dân cũng ngày càng nâng cao ý thức chấp hành. Ông Nguyễn Văn Gáo, chủ tàu cá, ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, chia sẻ: “Gia đình xác định việc lắp đặt, duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình là trách nhiệm của chủ tàu. Trước mỗi chuyến biển, tôi luôn kiểm tra thiết bị và các phương tiện thông tin liên lạc, để hạn chế nguy cơ mất tín hiệu khi tàu hoạt động ngoài khơi”.

Theo ông Ðặng Quốc Thuỳ, chủ tàu cá, Ấp 1, xã Gành Hào, việc chấp hành đúng quy định không chỉ tránh những vi phạm đáng tiếc mà còn góp phần bảo vệ uy tín nghề cá Việt Nam.

Việc duy trì hoạt động ổn định thiết bị VMS là yêu cầu quan trọng trong quản lý nghề cá hiện nay. Khi VMS được vận hành đúng quy định, kết hợp với sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của lực lượng chức năng và ý thức chấp hành của ngư dân, công tác chống khai thác IUU sẽ hiệu quả.

Qua đó, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo đảm an toàn cho ngư dân và cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC./.