Vung tiền 'chạy tội' cho chồng, vợ DJ Thái Hoàng tiếp tục vướng vòng lao lý

Hôm nay (30-9), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phần thẩm vấn 65 bị cáo trong vụ án cặp “vợ chồng” tội phạm thao túng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trước đó, cuối giờ chiều qua, nhiều bị cáo bị truy tố do có hành vi hối lộ và môi giới hối lộ đã được Hội đồng xét xử xét hỏi.

Vụ án Nguyễn Thị Mai Anh cùng Lê Văn Đông và 63 bị cáo bị đưa ra xét xử về 9 tội danh. Trong đó, 45 bị cáo là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng… Viện Pháp y tâm thần Trung ương và viện khác. Liên quan, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

"Bà trùm" tội phạm Nguyễn Thị Mai Anh khai báo về nhân thân trước phiên tòa.

Theo cáo trạng, Trần Thái Hoàng (SN 1991, ở Hải Phòng) bị Công an TP Hải Dương (cũ) ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi Hoàng bị bắt, thông qua mối quan hệ xã hội, vợ của Hoàng là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc liên hệ với Nguyễn Tuấn Minh để nhờ giúp đỡ.

Minh sau đó hẹn gặp Ngọc tại một quán ăn ở TP Hải Phòng. Tại đây, Minh nói với Ngọc sẽ lo “cho Hoàng đi giám định tâm thần để từ đó Hoàng không bị xử lý hình sự và được về nhà luôn không bị tạm giam nữa”. Minh hứa sẽ nhờ “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh lo việc cho Hoàng với chi phí là 1,8 tỷ đồng.

Thời điểm đó, Ngọc xin giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng nhưng Minh không đồng ý. Đến ngày 28-4-2023, Công an TP Hải Dương (cũ) ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thái Hoàng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời ra lệnh tạm giam tại Trại tạm giam Kim Chi, Công an tỉnh Hải Dương. Ngày 7-5-2023, Ngọc chuyển cho Minh 800 triệu đồng để lo việc cho chồng.

Khai báo tại phiên tòa, bị cáo Ngọc cho biết, khi đó Minh hứa hẹn, sau hai tuần Hoàng sẽ được đi giám định tâm thần. Đến hẹn nhưng Hoàng chưa được đi giám định tâm thần nên Ngọc nhiều lần điện thoại giục Minh thì người này cho Ngọc số điện thoại của “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh để trực tiếp trao đổi.

Bị cáo Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ngày 22-8-2023, Công an TP Hải Dương ra Quyết định trưng cầu Viện pháp y Tâm thần Trung ương giám định tâm thần đối với Trần Thái Hoàng. Ngày 25-8-2023, Hoàng được bàn giao cho Viện pháp y tâm thần Trung ương để theo dõi giám định nội trú. Mai Anh thông báo cho Ngọc biết và Ngọc đã được gặp Hoàng tại cổng chính Viện pháp y Tâm thần Trung ương.

Khoảng đầu tháng 9-2023, Mai Anh bảo Ngọc chuyển thêm cho “bà trùm” 600 triệu đồng nữa để lo “chạy” kết luận giám định cho DJ Thái Hoàng được đi chữa bệnh bắt buộc. Sau đó, Ngọc đã chuyển đủ 600 triệu đồng cho Mai Anh.

Cáo trạng thể hiện, trong thời gian Hoàng theo dõi giám định, Mai Anh đến nhà Trần Văn Trường (khi đó là Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) đưa 200 triệu đồng để đặt vấn đề kết luận giám định cho Hoàng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Trước khi Hội đồng giám định họp lần cuối, Trường lần lượt gọi cấp dưới vào phòng làm việc của mình đưa tiền để giám định cho DJ Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi và được đi chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 29-9-2023, Hội đồng giám định đã ban hành Kết luận giám định đối với Hoàng với kết luận: “Tại thời điểm giám định bị can Trần Thái Hoàng bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Ngày 6-10-2023 Viện KSND TP Hải Dương (cũ) đã ra Quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Trần Thái Hoàng tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Cùng ngày, Hoàng được bàn giao cho Viện Pháp y để chữa bệnh bắt buộc.

Trình bày tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc cho hay, trong khi bản thân bị cáo đang phải đứng trước tòa khai báo về tội trạng vì đã cùng người khác làm sai lệch kết luận giám định tâm thần đối với chồng mình thì chồng bị cáo đã được ra tù.

“Chồng bị cáo bị tuyên mức án 16 tháng tù và hiện đang ở nhà” - Ngọc khai. Được biết, trong quá trình điều tra vụ án này, ngày 23-1-2026, Nguyễn Thị Ngọc đến Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Liên quan đến việc đưa tiền để làm sai lệch kết quả giám định tâm thần, Hội đồng xét xử cũng đã dành thời gian thẩm vấn các bị cáo Lê Văn Thưởng và Đỗ Văn Tuấn. Trả lời thẩm vấn tại tòa, cả hai bị cáo này đều thừa nhận hành vi sai trái như cáo trạng xác định.