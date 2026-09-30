Bắt đối tượng có hành vi dâm ô các bé gái khi chơi Trung thu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt tạm giam T.V.C (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả xác minh, điều tra ban đầu, tối 25/9, T.V.C phát hiện các cháu nhỏ đang vui chơi Trung thu. Lợi dụng khu vực xung quanh thiếu ánh sáng, T.V.C đã tiếp cận các cháu L.V.K (SN 2013) và L.N.M (SN 2012) sau đó thực hiện hành vi dâm ô đối với các cháu.

T.V.C bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.V.C về hành vi có dấu hiệu của tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo khoản 2, Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các gia đình, nhà trường và cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý, giáo dục trẻ em, trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại và kỹ năng tự bảo vệ bản thân; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan Công an khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em.