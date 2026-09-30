Mỹ xem xét yêu cầu người nộp thuế xác nhận tư cách công dân

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Chính quyền Mỹ đang chuẩn bị bổ sung câu hỏi về tư cách công dân và quyền làm việc hợp pháp vào tờ khai thuế năm tới, làm dấy lên mối quan ngại về việc cản trở người nhập cư tiếp cận các quyền lợi thuế.

Theo kế hoạch của Bộ Tài chính Mỹ, tờ khai thuế Mẫu 1040 năm 2027 tới sẽ bổ sung phần hỏi người nộp thuế có phải là công dân Mỹ hoặc có quyền làm việc hợp pháp hay không, nhằm hạn chế hoàn thuế đối với người nhập cư. Trong đề xuất từ tháng 8/2026, Bộ Tài chính Mỹ định nghĩa khoản tiền nhận được từ tín dụng thuế vượt số thuế phải nộp là "phúc lợi công cộng liên bang", qua đó áp dụng các điều kiện khắt khe của Luật năm 1996 đối với 4 khoản tín dụng thuế gồm tín dụng thuế thu nhập do lao động, tín dụng thuế trẻ em, tín dụng thuế nhận nuôi con và tín dụng thuế cơ hội Mỹ.

Những quy định mới này ảnh hưởng trực tiếp tới các đối tượng nhập cư hợp pháp như người thuộc chương trình DACA (Chương trình Hoãn thi hành kỷ luật đối với người đến Mỹ từ nhỏ), người có visa lao động, visa du học hoặc tư cách bảo hộ tạm thời.

Bộ Tài chính Mỹ khẳng định câu hỏi mới giúp đảm bảo trợ cấp thuế đến đúng đối tượng theo luật, trong khi Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) từ chối trả lời phỏng vấn.

Dự thảo Mẫu 1040 yêu cầu người khai thuế tích chọn ô "Có" hoặc "Không" cho câu hỏi về tư cách công dân Mỹ hoặc quyền làm việc hợp pháp. Việc bổ sung câu hỏi này gợi lại lo ngại từ năm ngoái khi IRS chia sẻ thông tin địa chỉ của khoảng 47.000 người cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) để phục vụ công tác bắt giữ hoặc trục xuất.

Giám đốc điều hành Trung tâm Quyền người nộp thuế Nina Olson đánh giá cơ quan thuế không cần thông tin này để quản lý luật thuế và lý do duy nhất đưa ra yêu cầu xác nhận là để răn đe người dân.

Cố vấn chính sách cấp cao Sarah Krieger thuộc Trung tâm Luật Nhập cư Quốc gia Mỹ cảnh báo cách thiết kế các câu hỏi mới sẽ gây hoang mang, sợ hãi cho người dân, khiến họ bỏ qua việc khai thuế hoặc không dám nhận các khoản tín dụng thuế mà họ có quyền hưởng.