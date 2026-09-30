Chơn bị tẩy chay trong hành trình bóc trần sự thật của 'cát tặc'

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 29 phim "Phù sa", giám đốc công ty Minh Hải bất ngờ có mặt ở bên tàu thông báo hủy lịch trình, tàu không xuất bến do kế hoạch điều động đã bị rò rỉ ra ngoài. Ban giám đốc quyết định hủy bỏ toàn bộ kế hoạch, yêu cầu điều tra ngay lập tức việc rò rỉ thông tin.

Theo yêu cầu của công ty, tất cả các điện thoại, máy tính bảng, tất cả các thiết bị mang theo người của thành viên trên tàu đều bị kiểm tra ngay tại chỗ. Việc này dường như không nằm ngoài dự đoán của Tám.

Công ty yêu cầu kiểm tra tất cả các thiết bị của các thành viên trên tàu hút cát. Ảnh VTV

Tại cuộc họp ở xã, người dân không giấu được bức xúc trước việc Chơn nộp đơn kiện, bắt anh phải đưa ra bằng chứng sạt lở là do hút cát. Chơn cố gắng thuyết phục bà con chờ kết quả điều tra bởi nếu không giải quyết triệt để, người chịu thiệt sẽ chính là những hộ dân đang sống ở ven sông.

Không đồng ý với Chơn, đã có ý kiến cho rằng Chơn cố tình muốn dự án phải dừng lại.

Tại cuộc họp ở xã, nhiều ý kiến cho rằng Chơn đang cản trở sự phát triển của người dân Bình Hòa. Ảnh VTV

Chứng kiến tình cảnh của Chơn, bà Tư Mót rất xót xa: "Cũng tội thằng nhỏ. Nó có một mình, cha mẹ mất rồi, người thân thì không có. Bây giờ bà con xóm làng ai cũng quay lưng". Tinh thần đi tới cùng của Chơn khiến bà Tư Mót thấy khâm phục.

Bà Tư Mót cảm phục trước hành động của Chơn. Ảnh VTV

Tuy nhiên, theo ông Tư Quận, có thể Chơn đang sai ở hướng đi tìm bằng chứng. Chơn cứ cắm đầu tìm giấy tờ, hồ sơ, chứng cứ nhưng có những thứ quan trọng hơn thế.

"Mấy cái đó cần thiết thiệt, nhưng còn những cái quý hơn mà nó chưa nghĩ tới. Đó là ký ức của dòng sông. Nếu mình ghép hết những cái mảnh đó lại thì sẽ biết con sông nó thay đổi từ lúc nào, thay đổi từ đâu, chỗ nào mất trước, chỗ nào mất sau", ông Tư Quận nói.

Ông Tư Quận cho rằng Chơn đang sai cách trong tìm bằng chứng khúc sông sạt lở. Ảnh VTV

Tập 29 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h ngày 30/9 trên VTV1.