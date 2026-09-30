Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, từ nguồn tin do ông A Phúc, trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cung cấp, ngày 17-9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 10 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại thôn Tu Thó, xã Măng Ri.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Đến ngày 28-9, quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ cùng với các di vật: 2 mảnh tăng, 1 bao đựng dao găm, 1 đế giày bộ đội, 1 viên đạn 12,7mm… Sư đoàn 10 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã Măng Ri đưa hài cốt về nơi thờ cúng. Đơn vị dự kiến tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi.

Thượng tá Trương Văn Thắng, Trợ lý Chính sách Sư đoàn 10 cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Măng Ri, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Nhất là tư liệu, thông tin về liệt sĩ ít, địa bàn thực hiện nhiệm vụ đồi núi cao, dốc đứng, hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, thời tiết mưa nhiều…

Các di vật được tìm thấy.

Lãnh đạo đơn vị và địa phương đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi thờ cúng.

Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban chỉ huy Sư đoàn 10, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, thu thập được nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; quyết tâm hoàn thành tốt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.