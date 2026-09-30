Hải Phòng xử phạt 2 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định an toàn thực phẩm

Công an TP Hải Phòng thông tin, mới đây Công an phường Hòa Bình đã phát hiện, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho chính quyền phường xử lý 2 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Công an phường Hòa Bình phối hợp UBND phường tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Hòa Bình vi phạm quy định về an toàn thực phẩm bị xử phạt tổng 8 triệu đồng. Ảnh: CAHP

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở do ông N.V.T (tại TDP Chung Mỹ, phường Hòa Bình) và ông T.V.L (tại TDP Thủy Triều, phường Hòa Bình) làm chủ, có hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, các cơ sở này sử dụng dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy và không bố trí ủng hoặc giày, dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm, vi phạm quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP.

Theo đó, Công an phường Hòa Bình đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao và tham mưu UBND phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở. Tổng số tiền mà hai đơn vị đã bị phạt là 8 triệu đồng.

Qua sự việc trên, Công an phường Hòa Bình một lần nữa tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh trên địa bàn phường.