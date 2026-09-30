Trùm 'chạy' tâm thần 'ép' các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Sáng 30/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số bệnh viện tâm thần khác. Trong hai ngày xét xử trước đó, các bác sĩ, điều dưỡng viên và vợ chồng cựu Viện trưởng Trần Văn Trương đều thành khẩn khai nhận hành vi nhận tiền của Nguyễn Thị Mai Anh (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, có 7 tiền án) để làm trái các quy định của pháp luật.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị truy tố về ba tội: “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Viện kiểm sát kết luận, Mai Anh đã dùng tiền, lợi ích vật chất khác, trong đó có việc tổ chức đi du lịch biển để hối lộ các cán bộ, bác sĩ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để họ bỏ qua các sai phạm.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh khai báo trước Hội đồng xét xử.

Ngoài ra, Mai Anh còn dùng tiền hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng là Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để “chạy chứng nhận tâm thần”. Tổng số tiền Mai Anh đã hối lộ được xác định là hơn 1,5 tỷ đồng.

Ở hành vi môi giới hối lộ, Mai Anh đã nhận số tiền rất lớn của nhiều đối tượng là bị can, bị cáo, bị án, người bệnh và người nhà người bệnh, sau đó Mai Anh chuyển một phần cho các lãnh đạo viện là Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của nhiều đối tượng liên quan đến các vụ án. Tổng số tiền Mai Anh môi giới hối lộ là gần 6 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 4,1 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Mai Anh còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc “chạy” tâm thần cho một bị can phạm tội về ma túy để chiếm đoạt khoảng 2,5 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử bị 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Mai Anh thừa nhận các hành vi vi phạm như cáo trạng của viện kiểm sát đã xác định. Mai Anh khai, bị cáo đã chi tiền cho các bác sĩ, cán bộ, điều dưỡng viên, nhân viên của viện nhưng không phải do họ đòi hỏi mà là bị cáo “buộc họ phải nhận”.

Theo lời khai của Mai Anh, bị cáo còn hành hung bảo vệ ở cổng để đòi ra ngoài, buộc bảo vệ phải mở cổng. Bị cáo còn ép từ bảo vệ gác cổng đến các điều dưỡng để buộc họ phải nhận tiền thì bị cáo mới không làm khó họ hàng ngày.

Chủ tọa truy vấn: “Sao bị cáo có thể ép người ta nhận tiền? Bởi lời khai của cựu Viện trưởng Trần Văn Trường, lời khai của các bác sĩ, các điều dưỡng và bảo vệ đều thể hiện, họ nhận tiền, tài trợ du lịch hoặc lợi ích vật chất từ bị cáo để bao che sai phạm, cho trốn viện hoặc làm sai lệch hồ sơ”.

Chủ tọa nhấn mạnh: “Lời khai của bị cáo về việc ép lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng viên và bảo vệ nhận tiền của bị cáo không làm thay đổi bản chất của hành vi đưa hối lộ, bởi hành vi đó bị cáo đã thực hiện hoàn chỉnh khi hành vi đưa và nhận tiền đã, qua đó để người có trách nhiệm làm trái công vụ”.

Đối với cáo buộc về hành vi môi giới hối lộ và lừa đảo “chạy chứng nhận tâm thần”, Mai Anh giải thích, bị cáo nhận lời giúp họ với điều kiện phải cung cấp được những giấy tờ theo yêu cầu của bị cáo, nhưng họ không cung cấp được.

“Sau khi họ đưa tiền nhưng không cung cấp được giấy tờ liên quan, bị cáo gọi điện bảo họ là không làm được và giục họ cầm tiền về. Thế nhưng, họ không cầm mà nài nỉ bị cáo cố giúp thì đâu phải lỗi của bị cáo”, Mai Anh chống chế.

Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,5 tỷ đồng của một gia đình bị can phạm tội về ma túy, Mai Anh khai, sau khi nhận số này từ người nhà người phạm tội, bị cáo sai đàn em mang thùng hoa quả bên trong có 2,5 tỷ đồng vào trụ sở một cơ quan và giao cho một cán bộ tên Trung.

Mai Anh cho rằng, nếu quy kết bị cáo phạm tội lừa đảo thì không đúng vì bị cáo không lấy đồng nào. Nếu bị cáo có tội liên quan đến hành vi nhận và đưa số tiền 2,5 tỷ đồng thì chỉ là tội môi giới hối lộ, chứ không phải lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về lời khai của Mai Anh đưa tiền cho cán bộ tên Trung, chủ tọa phiên tòa cho biết, cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để làm rõ lời khai này.

Ngoài những hành vi trên, Mai Anh còn bị cáo buộc đã môi giới hối lộ để “chạy” chứng nhận tâm thần và “chạy” chức, “chạy” việc cho một số người vào làm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, qua đó nhận 6 tỷ đồng của nhiều người, chia cho lãnh đạo viện 1,8 tỷ đồng, Mai Anh hưởng lợi cá nhân 4,1 tỷ đồng.