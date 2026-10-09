SHB lên tiếng về tin đồn

SHB cho biết các hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế vẫn diễn ra bình thường. Ngân hàng tiếp tục theo dõi thanh khoản, cân đối dòng tiền và các chỉ tiêu an toàn hoạt động.

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, cho biết ngân hàng ghi nhận những quan tâm của cổ đông về hoạt động kinh doanh và kế hoạch tăng vốn, đồng thời cam kết thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Trước các thông tin lan truyền trên thị trường, SHB khuyến nghị khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu với thông tin công bố của ngân hàng và cơ quan quản lý trước khi đưa ra quyết định.

SHB lên tiếng trước tin đồn. Ảnh: Nam Khánh.

SHB đã triển khai các phương án tăng vốn điều lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm tuân thủ đầy đủ trình tự, điều kiện và thủ tục pháp lý hiện hành, trong đó có các quy định liên quan tại Thông tư số 50/2025/TT-NHNN quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, phương án tăng vốn điều lệ của SHB lên 53.442 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận trên cơ sở phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiếp đó, SHB đã hoàn thành các thủ tục chào bán/phát hành cổ phiếu theo quy định và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận kết quả chào bán. Các văn bản này đã được SHB công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của cổ đông.

Hiện nay, SHB cho biết đã nộp đầy đủ các hồ sơ đề nghị NHNN sửa đổi mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng theo quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-NHNN và NHNN đang xem xét hồ sơ để sửa đổi mức vốn điều lệ mới tại Giấy phép. Ngay sau khi được NHNN ghi nhận việc tăng vốn điều lệ, SHB sẽ khẩn trương hoàn tất các thủ tục niêm yết bổ sung và công bố thông tin chính thức về thời điểm cổ phiếu được đưa vào giao dịch theo quy định.

Trước đó, ngày 8/10 thị trường lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng về những vấn đề được cho là liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của SHB. Các thông tin này đều là thông tin không đúng sự thật và không có cơ sở. Nguồn tin sau đó cũng đã lên tiếng cải chính.

Liên quan đến cổ phiếu SHB, ngày 9/10 ngân hàng công bố thông tin hai Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Huy Tài và ông Đinh Ngọc Dũng cùng đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu SHB. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 4 triệu cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch theo mệnh giá là 40 tỷ đồng.

Sau giao dịch, số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Huy Tài là hơn 2,4 triệu cổ phiếu (chiếm 0,046% số lượng cổ phiếu lưu hành). Ông Đinh Ngọc Dũng dự kiến sở hữu hơn 3,6 triệu cổ phiếu SHB, tương ứng 0,068%

Thời gian dự kiến giao dịch từ 15/10 đến 12/11/2026.