Phải chăng đã xảy ra rạn nứt giữa Jung Woo Sung và Lee Jung Jae?

Ngành công nghiệp giải trí đang đặc biệt chú ý đến sự thay đổi trong định hướng quản lý này của Jung Woo Sung, người đã duy trì mối quan hệ đối tác kinh doanh với Lee Jung Jae trong 10 năm.

Theo hệ thống công khai điện tử của Cơ quan Giám sát Tài chính vào ngày 9/10, Jung Woo Sung đã từ chức giám đốc điều hành của Artist Company vào ngày 2/10. Nhiệm kỳ ban đầu của anh dự kiến ​​kéo dài đến ngày 28/3/2027, vì vậy, anh từ chức khi còn khoảng sáu tháng nữa mới hết nhiệm kỳ.

Ngày 8/10, Jung Woo Sung đã nộp báo cáo về tình trạng sở hữu cổ phần lớn, trong đó nêu rõ: "Do mối quan hệ đặc biệt với cổ đông lớn nhất đã được giải quyết vì tôi từ chức giữa nhiệm kỳ giám đốc nội bộ của công ty phát hành, nên tôi xin báo cáo lại về số cổ phần... mà tôi nắm giữ (hơn 5% tổng số cổ phiếu đã phát hành...)".

Tuy nhiên, việc Jung Woo Sung từ chức giám đốc không có nghĩa là chấm dứt mối quan hệ với công ty. Jung Woo Sung vẫn sở hữu 1.714.108 cổ phiếu của Artist Company, duy trì tỷ lệ sở hữu ở mức 10,99%, không thay đổi so với trước đây. Anh cũng sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách là diễn viên trực thuộc.

Jung Woo Sung và Lee Jung Jae đồng sáng lập Artist Company vào năm 2016 và đã là đối tác kinh doanh trong 10 năm. Vào ngày 29/3/2024, cả hai được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành, nhưng đã có sự thay đổi khi Jung Woo Sung rời khỏi đội ngũ quản lý sau khoảng hai năm rưỡi.

Dựa trên hoạt động quản lý diễn viên, Artist Company đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. Hiện tại, ngoài Jung Woo-sung và Lee Jung-jae, các diễn viên như Yum Jung-ah, Lim Ji-yeon, Park Hae-jin, Kim Hye-yoon, Kim Jong-soo và Bae Sung-woo cũng trực thuộc công ty.