Triều Tiên lên tiếng về đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc

Bà Kim Yo Jong trong một bài phát biểu tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, trước đó một ngày, bà Kim Yo Jong cũng lên tiếng phản đối kế hoạch của Hàn Quốc cung cấp 1.431 vật tư y tế thuộc 166 loại cho một bệnh viện ở Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ nhân đạo. Bà Kim Yo Jong cho rằng đề nghị của Hàn Quốc mang động cơ chính trị, sử dụng vấn đề viện trợ y tế nhằm làm tổn hại hình ảnh và uy tín của Triều Tiên.

Bà Kim Yo Jong cũng liên hệ đề nghị viện trợ y tế nói trên với những cáo buộc gần đây của Hàn Quốc liên quan vụ nổ mìn tại khu vực biên giới liên Triều hồi tháng 9. Theo bà, các động thái này là “hai mặt của cùng một đồng xu”, phản ánh chủ trương của Seoul nhằm gia tăng đối đầu với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên trước đó đã bác bỏ cáo buộc liên quan vụ nổ mìn ngày 21/9 trong Khu phi quân sự (DMZ), khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul đưa ra kết quả điều tra không chính xác và cảnh báo sẽ có hành động đáp trả “ngay lập tức và không khoan nhượng” nếu quân đội Triều Tiên bị tấn công.

Đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc được thực hiện trong khuôn khổ chương trình viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Tháng 5 vừa qua, Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với chương trình này.