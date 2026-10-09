Navico sắp trả cổ tức, gia đình Phó Chủ tịch nhận phần lớn

Ảnh minh họa: ANV.

Ngày 9/10, CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 vào ngày 30/10 tới.

Cổ tức bằng tiền mặt, tổng tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu, trong đó mỗi phương án chi trả có tỷ lệ 5%/mệnh giá, tức một cổ phiếu nhận được 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 15/12/2026.

Với hơn 266 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính công ty chi khoảng 266 tỷ đồng để hoàn tất đợt thanh toán này.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 27/6, cổ đông Navico đã thông qua phương án trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Đối với năm 2026, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 15%.

Như vậy, công ty sẽ còn ít nhất một đợt trả cổ tức tỷ lệ 10% để hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2026 đã đề ra.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, ông Doãn Tới, Phó Chủ tịch HĐQT Navico, sở hữu hơn 146,6 triệu cổ phiếu ANV, tương ứng 54,98% vốn điều lệ. Trong khi đó, ông Doãn Chí Thanh, con trai ông Doãn Tới, nắm giữ hơn 29,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,07%.

Với tỷ lệ sở hữu này, ông Doãn Tới dự kiến nhận khoảng 146,6 tỷ đồng, còn ông Thanh nhận khoảng 29,5 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức này.

Ở diễn biến liên quan, ngày 8/10 vừa qua, ông Doãn Chí Thiên, Phó Tổng giám đốc Navico và là con trai ông Doãn Tới, đã mua thành công một triệu cổ phiếu ANV theo phương thức khớp lệnh như đăng ký trước đó. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Thiên nắm giữ tăng lên 4 triệu đơn vị, tương ứng 1,55% vốn điều lệ Navico.

Với số cổ phiếu đang sở hữu, ông Thiên dự kiến nhận khoảng 4 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này. Như vậy, ba thành viên gia đình ông Doãn Tới dự kiến nhận tổng cộng khoảng 180 tỷ đồng, tương đương gần 68% tổng số tiền Navico chi trả cổ tức đợt này.

Về hoạt động kinh doanh, quý 2/2026, công ty mang về 1.937 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán là 1.625 tỷ đồng, tăng 31% YoY, tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu, khiến lợi nhuận gộp giảm 36% YoY xuống còn 312 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận co hẹp từ 28% của quý 2/2025 xuống 16%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Navico báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 135 tỷ đồng, giảm 59% YoY.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Navico đạt 3.778 tỷ đồng, tăng 33% YoY; trong khi lãi trước thuế đạt 400 tỷ đồng, lãi sau thuế 330 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và 29% YoY.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 9% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, sau nửa chặng đường, doanh nghiệp mới hoàn thành gần 32% chỉ tiêu lợi nhuận năm.