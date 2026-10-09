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[Video] Thành phố Hồ Chí Minh quy định 4 mức xếp loại để chi thu nhập tăng thêm

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Mức hưởng cao nhất bằng 100% mức chi theo quy định.

Báo Nhân Dân
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Ngày 9/10, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm theo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng quý.

NGUYỄN THÚY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-quy-dinh-4-muc-xep-loai-de-chi-thu-nhap-tang-them-post994166.html