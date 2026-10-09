Đột biến giao dịch, chuyện gì đang xảy ra ở cổ phiếu SHB, PNJ, NVL, MCH?

Trong phiên giao dịch hôm nay, các chỉ số của thị trường chứng khoán giao dịch phần lớn thời gian ở dưới tham chiếu. Đầu phiên chiều, VN-Index bất ngờ được kéo tăng vọt, nhưng nhanh chóng bị đẩy lùi và chốt phiên với mức giảm 3,88 điểm (-0,22%) xuống 1.735,09 điểm.

HNX-Index sau khi giảm phiên sáng đến phiên chiều bất ngờ tăng mạnh 5,38 điểm (+2,1%) lên 261,60 điểm. UPCoM- giảm 0,97 điểm (-0,77%) xuống 124,24 điểm.

Thanh khoản thị trường hôm nay tăng đột biến với khối lượng giao dịch đạt hơn 1 triệu đơn vị, giá trị giao dịch hơn 29.100 tỷ đồng, trong đó, riêng sàn HOSE đạt 27.540 tỷ đồng.

Dù thị trường không biến động mạnh về chỉ số, song “sóng ngầm” lại nổi ở nhiều mã đơn lẻ. Tại SHB của Ngân hàng SHB, cổ phiếu này ghi nhận giao dịch đột biến hơn 128 triệu đơn vị, gần gấp 3 lần phiên hôm qua. Cổ phiếu này hôm nay giảm nhẹ 0,5%, về mệnh giá 10.000 đồng sau khi giảm sàn phiên hôm qua. Khối ngoại mua ròng gần 12,8 triệu đơn vị, tương đương 125,3 tỷ đồng.

Phía SHB mới đây đã phải lên tiếng trước các thông tin đang được lan truyền về những vấn đề được cho là liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của SHB, trong đó có nội dung về việc sử dụng vốn thu được không đúng quy định, cổ phiếu không thể được đăng ký/lưu ký và đợt chào bán có thể bị hủy bỏ. SHB khẳng định đây đều là thông tin không đúng sự thật và không có cơ sở. Hiện người tung tin đồn đã lên tiếng đính chính về thông tin này.

Cùng ngày, SHB công bố thông tin về dự kiến giao dịch người nội bộ của ông Đinh Ngọc Dũng, Phó Tổng Giám đốc. Theo đó, ông Dũng vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu SHB, thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 15/10 đến 12/11/2026. Nếu giao dịch hoàn tất, số cổ phiếu ông nắm giữ sẽ tăng lên hơn 3,6 triệu đơn vị, tương ứng 0,068% vốn của ngân hàng.

Ngoài SHB, một cổ phiếu khác cũng đột biến về thanh khoản là NVL của Novaland. Phiên hôm nay đã có hơn 73 triệu đơn vị NVL sang tay, khối ngoại mua ròng 78,4 tỷ đồng, cổ phiếu này bất ngờ tăng kịch trần sau chuỗi phiên giảm.

Novaland cũng là một trong những doanh nghiệp phải đối mặt với các tin đồn thất thiệt. Trong công bố thông tin vừa đưa ra, doanh nghiệp cho biết, hiện nay, trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đang xuất hiện và lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng Novaland "phá sản", "mất khả năng hoạt động" hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự.

“Novaland khẳng định các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của Công ty, đồng thời có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của Novaland” – doanh nghiệp cho biết.

PNJ cũng có diễn biến đáng chú ý về giá khi bất ngờ tăng trần sau chuỗi 13 phiên giảm sâu, trong đó 6 phiên giảm sàn.

Nhịp bật tăng sáng nay của cổ phiếu này xuất hiện ngay sau khi PNJ công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh. Theo doanh nghiệp, các mẫu được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển tới Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) để kiểm định. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên, đồng thời phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố.

Thông tin này đã giải tỏa phần nào sức ép lớn đối với PNJ sau loạt bê bối liên quan đến thị trường kim cương, sau khi nhân sự cấp cao Công ty Giám định PNJ (P-Lab) bị bắt do liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương.

Đặc biệt, cổ phiếu này đã có chuỗi giảm sàn liên tiếp sau khi doanh nghiệp công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, dự kiến điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh, với lợi nhuận sau thuế có thể âm 6.271 tỷ đồng sau khi tính khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán

Ở MCH của Công ty CP Hàng tiêu dùng MASAN, giao dịch đột biến lại đến từ khối ngoại. Hôm nay, khối này đã bán ròng tới gần 64 triệu đơn vị, tương đương 9.134 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Công ty CP Đầu tư Lepus (Lepus Investment Corporation – một công ty con của MASAN) đã đăng ký mua tối đa 73 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 5,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của MCH.

Như vậy, lượng cổ phiếu MCH nước ngoài bán hôm nay nhiều khả năng nằm trong kế hoạch lần này. Hiện chưa rõ tổ chức hay cá nhân nước ngoài nào đã bán số cổ phiếu khổng lồ nêu trên.