Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp lãnh đạo tập đoàn vận tải container hàng đầu thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Soren Toft, Tổng Giám đốc Tập đoàn MSC (Thụy Sĩ) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ trên nhiều lĩnh vực, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, trao đổi đoàn cấp cao được duy trì, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc MSC mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhất là các dự án hợp tác với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tại Hải Phòng và Cần Giờ, TPHCM. Thông qua mạng lưới vận tải toàn cầu, MSC đang góp phần kết nối hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Thông tin về tiềm năng phát triển vận tải biển của Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Việt Nam có hơn 3.200 km bờ biển, với nhiều cảng biển nước sâu đang tiếp tục được đầu tư theo quy hoạch. Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 888 tỷ USD; nếu duy trì đà tăng trưởng, cả năm có thể đạt 1.200 tỷ USD.

Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. Cùng với việc mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế và hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, nhu cầu vận tải hàng hóa, nhất là vận tải biển, sẽ tiếp tục tăng.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc MSC mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Việt Nam đang tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải. Đồng thời hướng tới xây dựng các cảng biển thông minh, tiến tới mô hình cảng không đèn, với các hoạt động bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa được tự động hóa ở mức cao, giảm sự tham gia trực tiếp của con người, qua đó nâng cao năng suất khai thác, rút ngắn thời gian và giảm chi phí logistics.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng đây là cơ hội lớn để MSC tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển và logistics.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực đã dành thời gian tiếp, ông Soren Toft bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam. Theo ông Soren Toft, định hướng phát triển rõ ràng của Việt Nam tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, nhất là trong lĩnh vực cảng biển và logistics, vốn đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian đầu tư và khai thác kéo dài hàng chục năm.

Giới thiệu về hoạt động của MSC, ông Soren Toft cho biết Tập đoàn hiện là hãng vận tải container hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 22% thị phần toàn cầu, với đội tàu hơn 1.000 chiếc. Ngoài vận tải biển, MSC còn đầu tư, khai thác cảng biển, cung cấp dịch vụ logistics, vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác với VIMC, ông Soren Toft khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển của MSC. Tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, góp phần phát triển Việt Nam thành trung tâm trung chuyển hàng hóa trong khu vực.

Ông Soren Toft khẳng định Tập đoàn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và năng lực quản lý, vận hành để cùng các đối tác Việt Nam triển khai những dự án hợp tác mới - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đối với khu vực cảng biển Hải Phòng, MSC mong muốn nâng cao năng lực khai thác các cảng hiện có, tăng khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn, đồng thời phát triển hệ thống cảng cạn, dịch vụ logistics và hạ tầng kết nối với các trung tâm sản xuất trong khu vực.

Tại phía Nam, MSC đặc biệt quan tâm đến dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, hướng tới xây dựng trung tâm trung chuyển container quy mô lớn, kết nối với mạng lưới vận tải toàn cầu của Tập đoàn. Lãnh đạo MSC cho rằng để khai thác hiệu quả các cảng biển, cần phát triển đồng bộ hệ thống giao thông kết nối và luồng hàng hải, tạo điều kiện tiếp nhận các tàu container trọng tải lớn.

MSC cũng mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vận tải đường sắt, cảng cạn và các dự án cảng biển tại miền Trung. Ông Soren Toft khẳng định Tập đoàn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và năng lực quản lý, vận hành để cùng các đối tác Việt Nam triển khai những dự án hợp tác mới.

Hoan nghênh các đề xuất của MSC, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Việt Nam đang triển khai quy hoạch phát triển hệ thống giao thông và cảng biển với tầm nhìn dài hạn, trong đó chú trọng phát triển đồng bộ các phương thức vận tải, nâng cao năng lực tiếp nhận tàu lớn và kết nối các cảng biển với trung tâm kinh tế, sản xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị MSC tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác với VIMC, đồng thời nghiên cứu mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng, khai thác cảng biển, công nghiệp đóng tàu, vận tải và logistics trên cơ sở quy hoạch, định hướng phát triển của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh chủ trương xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi và có sức cạnh tranh. Các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sẽ được các bộ, ngành, địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị VIMC tăng cường phối hợp với MSC, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, phấn đấu đưa các dự án hợp tác trở thành những mô hình thành công, góp phần phát triển ngành hàng hải Việt Nam.