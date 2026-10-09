Quảng Trị hỗ trợ 100% học phí cho sinh viên y khoa, kèm điều kiện đặc biệt sau tốt nghiệp

Tuy nhiên, đi kèm với ưu đãi, người hưởng chính sách phải cam kết trở về địa phương công tác sau khi tốt nghiệp; trường hợp vi phạm cam kết có thể phải hoàn trả kinh phí đào tạo gấp 5 lần số tiền đã nhận.

Hỗ trợ 100% học phí, sinh hoạt phí tới 6 triệu đồng/tháng

Theo chính sách được HĐND tỉnh Quảng Trị thống nhất, đối tượng được hỗ trợ là học sinh, sinh viên thường trú trên địa bàn tỉnh, đã trúng tuyển hoặc đang theo học ngành Bác sĩ đa khoa hệ chính quy tại các trường đại học y, dược công lập trên cả nước.

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Người học được tỉnh hỗ trợ 100% học phí theo mức thu thực tế của cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, mỗi sinh viên được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng để trang trải chi phí sinh hoạt; riêng sinh viên là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng.

Thời gian hưởng sinh hoạt phí được tính theo số tháng học thực tế tại trường, tối đa 10 tháng trong mỗi năm học và kéo dài đến khi kết thúc khóa học. Với chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa có thời gian học tối đa 6 năm, chính sách này giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người học và gia đình.

Đây là một trong những giải pháp của địa phương nhằm chủ động đào tạo nguồn nhân lực y tế, từng bước khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là ở tuyến y tế cơ sở và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tốt nghiệp phải về tỉnh công tác, vi phạm cam kết đền bù gấp 5 lần

Đi cùng với quyền lợi được hỗ trợ kinh phí đào tạo, sinh viên phải cam kết trở về Quảng Trị làm việc sau khi tốt nghiệp theo nhu cầu của tỉnh. Thời gian phục vụ tại địa phương ít nhất bằng 2,5 lần thời gian đào tạo được nhận hỗ trợ.

Sau khi ra trường, các bác sĩ phải chấp hành sự bố trí, phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập đang thiếu nhân lực. Trong đó, các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là những nơi cần được ưu tiên bổ sung bác sĩ.

Để bảo đảm trách nhiệm thực hiện cam kết, chính sách quy định người học phải đền bù chi phí đào tạo gấp 5 lần tổng số tiền đã được tỉnh hỗ trợ nếu không tốt nghiệp khóa học hoặc tự ý thôi học, bị kỷ luật buộc thôi học, không chấp hành việc phân công công tác sau khi tốt nghiệp hoặc không làm đủ thời gian đã cam kết.

Như vậy, chính sách không chỉ hỗ trợ người học theo đuổi ngành y mà còn gắn trách nhiệm của người được hưởng ngân sách với yêu cầu bổ sung nhân lực cho hệ thống y tế địa phương.

Hỗ trợ thu hút bác sĩ, chuyên gia y tế tới 500 triệu đồng

Bên cạnh chính sách đào tạo bác sĩ đa khoa theo hình thức đặt hàng, Quảng Trị còn triển khai các chính sách thu hút nhân lực y tế có trình độ cao về công tác tại tỉnh.

Theo mức hỗ trợ được nêu trong chính sách, Giáo sư, Phó Giáo sư được hỗ trợ một lần 500 triệu đồng; Tiến sĩ y khoa và Bác sĩ chuyên khoa II được hỗ trợ 400 triệu đồng; Bác sĩ nội trú được hỗ trợ 350 triệu đồng. Mức hỗ trợ 300 triệu đồng áp dụng đối với Thạc sĩ y khoa, Bác sĩ chuyên khoa I hoặc bác sĩ đa khoa tốt nghiệp loại xuất sắc.

Đối với bác sĩ đa khoa hệ chính quy về làm việc tại trạm y tế xã biên giới, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc các chuyên khoa đặc thù như lao, phong, tâm thần, giải phẫu bệnh, truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu và lão khoa, mức hỗ trợ được nêu trong chính sách dao động từ 150-300 triệu đồng, tùy theo điều kiện và xếp loại tốt nghiệp.

Người được hưởng chính sách thu hút phải cam kết công tác tại tỉnh tối thiểu 10 năm kể từ ngày được tiếp nhận hoặc tuyển dụng; riêng Giáo sư, Phó Giáo sư phải cam kết ít nhất 7 năm. Trường hợp vi phạm cam kết thuộc diện phải bồi thường sẽ phải hoàn trả gấp 2 lần kinh phí hỗ trợ thu hút đã nhận.

Các trường hợp vi phạm được nêu gồm không chấp hành sự phân công công tác, bị kỷ luật buộc thôi việc, tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc có 2 năm liên tục bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng đãi ngộ cho y tế cơ sở và bác sĩ luân phiên

Ngoài khoản hỗ trợ ban đầu, chính sách của tỉnh còn hướng đến cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho đội ngũ y tế tại các địa bàn khó khăn. Viên chức y tế công tác ở tuyến xã, khu vực khó khăn và một số chuyên khoa đặc thù được hưởng khoản hỗ trợ hằng tháng bằng 0,5-1,5 lần mức lương cơ sở, theo đối tượng và điều kiện áp dụng.

Tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ bác sĩ đã nghỉ hưu trở lại làm việc với mức 9-10 triệu đồng/tháng. Đối với bác sĩ tuyến trên được cử đi luân phiên, tăng cường cho tuyến dưới, mức hỗ trợ được nêu là 5-6 triệu đồng/tháng, cùng khoản hỗ trợ tiền thuê nhà 2 triệu đồng/tháng.

Kinh phí thực hiện các chính sách được bảo đảm từ ngân sách tỉnh trong dự toán hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc kết hợp hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân lực trình độ cao và tăng đãi ngộ cho đội ngũ y tế, Quảng Trị hướng tới giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và bảo đảm người dân tại vùng khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Được biết chính sách này có hiệu lực từ 27.7.2026. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này hứa hẹn sẽ tạo cú hích lớn, giúp ngành y tế Quảng Trị xây dựng mạng lưới y tế chất lượng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân giai đoạn 2026 - 2030.