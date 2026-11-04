Sau những 'ngã rẽ' cuộc đời

Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo những dự định. Có những biến cố bất ngờ làm thay đổi hướng đi, buộc mỗi người phải đối diện với những lựa chọn mới và tìm cách thích nghi với hoàn cảnh. Với phụ nữ, khi những điểm tựa gia đình, công việc hay những dự định từng ấp ủ không còn như trước, việc gây dựng lại cuộc sống đôi khi là một hành trình không dễ dàng.

Chị Phan Thị Liệu, ở xã Đồng Lộc, từng mong muốn đổi thay cuộc sống bằng con đường đi làm ăn xa. Thế nhưng, chuyến đi sang Ả Rập Xê Út vào tháng 8/2017 đã không mang lại kết quả như chị kỳ vọng. Không tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi, chị trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo và phải trở về quê sau hai năm với nhiều tổn thương, khó khăn.

Sau khi trở về, chị Phan Thị Liệu đã cố gắng làm việc để nuôi sống gia đình.

"Trong những năm tháng bị lừa sang nước ngoài, tôi phải làm việc cả ngày lẫn đêm, áp lực công việc có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục chịu đựng. Nhưng tôi vẫn cố gắng, chỉ mong sớm được trở về với gia đình. Qua câu chuyện của mình, tôi mong chị em khi có ý định đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn những công ty có uy tín và được tập huấn đầy đủ để tránh rơi vào hoàn cảnh như tôi" - chị Phan Thị Liệu chia sẻ.

Sau khi trở về quê, chị Liệu từng bước ổn định cuộc sống bằng những công việc phù hợp với điều kiện gia đình. Bên cạnh chăn nuôi gia súc, chị còn được Hội Phụ nữ hỗ trợ máy xay xát để phát triển kinh tế, tạo thêm nguồn thu nhập. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp chị có thêm điều kiện sản xuất mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức hội đối với những phụ nữ gặp khó khăn sau thời gian đi làm ăn xa.

Bà Nguyễn Thị Tình - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Sơn cho biết: “Chúng tôi đã quan tâm, hỗ trợ những chị em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người đi làm ăn xa trở về quê hương lập nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức để chị em nâng cao cảnh giác, tránh tình trạng bị lừa đảo khi đi làm việc ở nước ngoài”.

Nếu biến cố của chị Liệu bắt nguồn từ một chuyến đi làm ăn xa không như mong đợi, thì với chị Lê Thị Thu Hằng, ở xã Lộc Hà, bước ngoặt cuộc đời lại đến từ mất mát trong gia đình. Sau 8 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, năm 2025, chị quyết định trở về khi chồng qua đời, để trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy con cái.

Trở về trong hoàn cảnh thiếu vắng người bạn đời, chị Hằng phải sắp xếp lại cuộc sống, vừa chăm lo cho con, vừa tìm kiếm công việc phù hợp để bảo đảm kinh tế gia đình. Từ những điều kiện và khả năng của bản thân, chị lựa chọn xây dựng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Lê Hằng. Đây là hướng đi chị chủ động lựa chọn để tạo dựng nguồn thu nhập và ổn định cuộc sống.

Chị Lê Thị Thu Hằng tâm sự: "Tôi quyết định trở về vì muốn chăm lo cho cuộc sống và tương lai của các con. Tiền bạc thì kiếm bao nhiêu cũng không thể nói là đủ, nhưng tôi mong các con được lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm trực tiếp của mẹ. Khi bắt đầu công việc này, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đã là một người mẹ đơn thân thì tôi phải cố gắng hết sức, bởi không thể lúc nào cũng trông chờ, dựa dẫm vào người khác".

Chị Lê Hằng với công việc chăm sóc sức khỏe khách hàng.

Trong quá trình xây dựng cơ sở chăm sóc sức khỏe, chị Hằng nhận được sự quan tâm, động viên của Hội Phụ nữ xã. Hội đã kết nối, hỗ trợ chị tham gia mô hình kinh tế của địa phương, tạo thêm điều kiện để chị phát triển công việc. Khi cơ sở đi vào hoạt động, sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trở thành nguồn khích lệ để chị tiếp tục duy trì, từng bước ổn định thu nhập và chăm lo cho con.

Bà Phan Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Hà chia sẻ: "Chúng tôi luôn có sự quan tâm đặc biệt đến các gia đình khó khăn, đặc biệt những bà mẹ đơn thân. Hội LHPN xã Lộc Hà cũng tạo điều kiện để chị Hằng có một mô hình kinh tế phát triển và giúp các chị em trong xã phát triển thêm nhiều mô hình kinh tế".

Hội LHPN xã Lộc Hà trò chuyện, động viên chị Lê Thị Thu Hằng sau khi chị mở cơ sở chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Sau những biến động của cuộc sống, việc tìm kiếm công việc phù hợp, có thu nhập ổn định là điều cần thiết để phụ nữ chủ động hơn về kinh tế và chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, để lựa chọn được công việc phù hợp với năng lực, điều kiện và hoàn cảnh của mình, người lao động cần được tư vấn, định hướng và tiếp cận với những cơ hội việc làm cụ thể.

Ông Nguyễn Minh Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh chia sẻ: “Trung tâm sẽ tăng cường tư vấn sát với nhu cầu, hoàn cảnh của người lao động để lựa chọn công việc phù hợp; đồng thời đẩy mạnh kết nối người lao động với doanh nghiệp, tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại trung tâm cũng như ở các địa phương, qua đó tạo thêm cơ hội việc làm cho chị em phụ nữ”.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh luôn sẵn sàng tư vấn, giúp những phụ nữ gặp biến cố có cơ hội tìm được việc làm phù hợp.

Sau những ngã rẽ của cuộc đời, để tiếp tục bước đi, mỗi người phụ nữ không chỉ cần nghị lực của bản thân mà còn cần những điểm tựa thiết thực từ gia đình và cộng đồng. Đó có thể là sự sẻ chia của người thân, sự hỗ trợ kịp thời từ tổ chức Hội Phụ nữ, hay cơ hội có được một công việc phù hợp để tự chủ về kinh tế. Những điều ấy giúp phụ nữ vững vàng hơn trước những thay đổi của cuộc sống, từng bước tạo dựng lại sự ổn định cho bản thân và gia đình. Bởi một chặng đường không như mong đợi không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những dự định phía trước.